«Сам ее подставил»: Дмитриенко ответил на слухи об отношениях с Валиевой

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 35 0

Певец Дмитриенко рассказал, что подставил фигуристку Валиеву совместным фото

«Сам ее подставил»: Дмитриенко ответил на слухи об отношениях с Валиевой

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Всего один случай довел до скандала.

Российский певец Ваня Дмитриенко считает, что подставил фигуристку Камилу Валиеву вместо поддержки. Об этом блогер рассказал в интервью шоу во ВКонтакте.

Темой обсуждения у многих людей стала фотография, на которой Дмитриенко гуляет вместе с Валиевой по Казани и взял ее за руку. Как отметил музыкант, в этот момент он хотел поддержать девушку после скандала на Олимпиаде-2022 в Пекине из-за допинга, но неизвестный человек сфотографировал их и выложил в сеть. Момент показался пользователям двусмысленным, будто Ваня с Камилой встречаются.

Певец подчеркнул, что постарался приложить все усилия своей команды, чтобы снимок был оперативно удален, но Валиева все равно узнала и переживала из-за новых обсуждений.

«Я в тот момент неправильно поступил, мне нужно было оценить ситуацию, прежде чем человеком поддерживать таким путем. Я этим сам ее подставил. Правильно ли я поступил дальше? Да. Я попытался все это сбавить, реально постарался сделать все, что мог, но, к сожалению, это уже была безысходная ситуация, там уже нечего было придумать», — сказал Дмитриенко.

Тогда о фигуристке и певце много говорили, строили теории и распространяли слухи об их статусе отношений. Усугубил ситуацию клип перед той прогулкой в Казани. По сюжету ролика Дмитриенко делал предложение Валиевой. Все эти обсуждения по итогу разрушили дружбу между Ваней и Камилой.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что юморист Гарик Харламов поделился подробностями романа Тимура Батрутдинова с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.

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