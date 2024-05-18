Напиток лета: как приготовить лимонад в домашних условиях

В домашнюю газировку можно добавить особенные ингредиенты.
Фото: www.globallookpress.com / Paul Williams - Funkystock
Лимонад — один из самых популярных напитков в теплое время года. Однако приготовить его можно и дома, не тратясь лишний раз в кафе жарким летом. Несложными и вкусными рецептами делится URA.RU.
Классический лимонад
Существует классический рецепт лимонада, который точно пробовал каждый.
Вам понадобится:
- три лимона;
- 1,5 литра воды;
- один стакан сахара;
- свежая мята по вкусу.
Сперва необходимо тщательно вымыть лимоны, а после — аккуратно снять с них тонкую цедру, не затрагивая при этом белую часть шкурки. Затем выжмите сок и временно его отложите.
Теперь нужно сварить сироп — в кастрюльку добавьте 500 миллилитров воды, весь сахар и цедру. Держите смесь на огне, пока полностью не растворится сахар. После влейте лимонный сок, добавьте еще 500 миллилитров воды и доведите до кипения.
После приготовления лимонад стоит охладить и процедить. В напиток в случае слишком сильной горькости попробуйте добавить воду, а для украшения — мяту.
Клубничный лимонад
Классический рецепт можно разбавить новым ингредиентом.
Вам понадобится:
- 300 граммов клубники;
- два лимона;
- 120 граммов сахара;
- три литра горячей воды;
- свежая мята по вкусу.
Ягоды следует удалить с плодоножки и засыпать в удобной емкости сахаром. Затем вам понадобится блендер — необходимо измельчить клубнику до состояния пюре.
Добавьте сок из 1,5 лимона, а оставшуюся часть цитруса порежьте кусочками и киньте в получившуюся смесь. Влейте кипяток, а после остудите.
Осталось только украсить.
Лимонад с базиликом
Попробуйте добавить «изюминку» в лимонад.
Вам понадобится:
- один лимон;
- базилик;
- 100 граммов сахара;
- лед.
Этот рецепт отличается своей простотой: необходимо лишь нарезать лимон на кусочки, положить его в блендер и добавить туда же базилик, сахар и лед. Измельчите до однородной массы и процедите лимонад через мелкое сито.
Разбавьте полученный концентрат небольшим количеством воды.
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