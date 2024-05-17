Третий лишний: как США сами подталкивают Китай и Россию к сотрудничеству

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 21 0

Политолог Дудаков: торговое противостояние США и Китая усиливается

Третий лишний: как США сами подталкивают Китай и Россию к сотрудничеству

Фото: ИЗВЕСТИЯ / АНДРЕЙ ЭРШТРЕМ

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Пока Вашингтон угрожает Пекину санкциями, их эффективность падает.

Торговое противостояние между США и Китаем продолжает набирать обороты, и американские власти сами подталкивают евразийские державы к сближению. Такого мнения придерживается политолог Малек Дудаков, комментируя визит президента России Владимира Путина в Пекин. Об этом пишет EADaily.

Сейчас Штаты с беспокойством наблюдают за поездкой лидера РФ в КНР — визит госсекретаря Энтони Блинкена в Китай не удался и страны не смогли ни о чем договориться.

Сейчас США вводят новые тарифы на китайский импорт, закрывая возможности для будущих контрактов.

«При этом взаимный товарооборот России и Китая достиг рекордных 240 миллиардов долларов в 2023 году. И КНР в целом старается сейчас переориентироваться на торговлю с Глобальным Югом. Товарооборот с США же в 2023-м упал на 15%. В сложном положении остается кризисная Европа, за контроль над рынками которой схлестнулись Китай и Штаты», — рассказал Дудаков.

Вашингтон продолжает угрожать Пекину санкциями, однако их эффективность падает. Россия стала самым крупным поставщиком нефти в Китай, а из КНР в РФ поступает до 60% технологического импорта. Кроме того, Москва и Пекин усиливают и военное сотрудничество.

Торговая «война» Китая и Штатов будет обострятся, а евразийские страны наоборот сблизятся, противостоя напору Америки.

«Что теперь уже привело к новой „холодной войне“, в которой Запад с нынешним расколом боится болезненно проиграть», — заключил политолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каких своих проблемах Штаты обвиняют Китай.

+19° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
90.99
0.07 98.78
-0.12
Сдержанность и спокойствие: китайский гороскоп на неделю с 20 по 26 мая

Последние новости

21:24
«Игра с огнем»: МИД предупредил Запад об ответе за удары по территории России
21:03
Офис генсека ООН отказался давать оценку агрессивным действиям посла Норвегии
20:59
У здания Военной академии связи имени Буденного в Петербурге прозвучал взрыв
20:47
На глазах у Давы: Бузова страстно поцеловалась с Батрутдиновым
20:31
Минобороны назвало слабые стороны трофейной западной техники
20:10
Гендиректор «Известий» Тюлин осудил запрет ЕС на вещание четырех российских СМИ

Сейчас читают

В поисках смысла жизни: прогноз Таро на неделю с 20 по 26 мая
Могила утопает в цветах: журналиста Максима Кононенко похоронили
Венгрия наложила вето на резолюцию Зеленского: к чему приведет раскол в Европе
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео