Глава Правительства РФ Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Уточняется, что первый вице-премьер Денис Мантуров займется общей координацией работы в сфере развития атомной, ракетно-космической, судостроительной, авиационной, радиоэлектронной промышленности и гособоронзаказа. Также в его ведении — работа Минпромторга РФ и социально-экономическое развитие субъектов УФО.

Вице-премьер Татьяна Голикова по-прежнему будет курировать здравоохранение, в том числе санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. Также она будет отвечать за госполитику в области социального развития, занятости, трудовых отношений, демографии, культуры и искусства. Кроме того, за Голиковой закреплено развитие регионов СЗФО.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко отвечает за цифровое развитие и связь, внедрение технологий искусственного интеллекта. Также в его ведении — антимонопольная политика, контроль за разработкой и реализацией проекта «Цифровая экономика». Кроме того, Григоренко курирует развитие регионов ЦФО.

В зоне ответственности вице-премьера Александра Новака остается электроэнергетика и топливно-энергетический комплекс. Также он теперь курирует экономический блок, Минэнерго, Росстат, частично Минэкономразвития и ФАС. За Новаком закреплено и развитие СКФО.

Вице-премьер Алексей Оверчук назначен ответственным за интеграцию на евразийском пространстве, участие России в процессах ЕЭС, СНГ, БРИКС, ШОС, «Группы двадцати» и других международных объединений и союзов.

Вице-премьер Виталий Савельев будет курировать ранее возглавляемый им Минтранс, Росавиацию, федеральную службу по надзору в сфере транспорта, Федеральное дорожное агентство (в установленных сферах деятельности), федеральное агентство морского и речного транспорта.

Вице-премьер Дмитрий Патрушев контролирует сельское хозяйство и агропромышленный комплекс, а вице-премьер Юрий Трутнев продолжит отвечать за Дальний Восток и Арктику и курировать деятельность Минвостокразвития.

Под контроль вице-премьера Марата Хуснуллина передаются сферы государственной жилищной политики и гражданского оборота недвижимости, ипотечного кредитования в установленной сфере деятельности.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отвечает за общее и среднее профессиональное образование и молодежную политику. Также в его ведении — развитие субъектов ПФО.

Президент РФ Владимир Путин 14 мая подписал указы о назначении членов Правительства России и директоров служб, чьи кандидатуры ранее утвердила Госдума.

Впервые Правительство РФ формировалось по новой процедуре, предусмотренной в 2020 году поправкой к Конституции. Все кандидаты прошли предварительное утверждение в парламенте. При этом после одобрения кандидата Госдумой или Советом Федерации глава государства не мог отказаться назначать его на должность.

Всего в правительство, помимо премьера, вошли десять вице-премьеров и 21 министр. Количество и название министерств остались прежними. Пять министров подчиняются напрямую президенту: главы МВД, МИД, Минобороны, МЧС и Минюста. Работой остальных руководит глава правительства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин на первой встрече с новым правительством призвал его членов серьезно отнестись к реализации планов.