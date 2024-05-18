США провели испытания на ядерном полигоне в Неваде
Национальное управление утверждает, что эксперимент, как и 33 предшествующих ему, не нарушает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Фото: www.globallookpress.com / Louie Palu
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США провели субкритическое испытание на ядерном полигоне в штате Невада. Об этом сообщили в Национальном управлении ядерной безопасности при министерстве энергетики Штатов.
«В ходе испытания не образовалась самоподдерживающаяся сверхкритическая цепная реакция», — цитирует заявление агентство ТАСС.
В управлении отметили, что эксперимент провели, опираясь на моратории на ядерные и взрывные испытания, который был введен в стране в 1992 году.
Испытания прошли 14 мая и, как считают в США, не нарушили Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Детали испытаний не приводятся. Известно, что это было 34-е субкритическое испытание.
Ранее 5-tv.ru писал, что КНДР провела очередной запуск баллистической ракеты.
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