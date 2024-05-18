Ужасные пробки образовались на дорогах Москвы из-за велопробега Сегодня, 14:14 | Дарья Евстрахина Происшествия Эксклюзив 9

Ограничено движение по всему Садовому кольцу — центральному в столице. Страдают как автомобилисты, так и пассажиры метро.

Эксклюзив ВКонтакте Telegram Одноклассники Twitter Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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На дорогах столицы образовались ужасные пробки из-за велопробега. Движение ограничено по всему Садовому кольцу — центральному в Москве. 5-tv.ru делится кадрами беспредела на улицах города. Страдают как автомобилисты, так и пассажиры метро. Обещается, что ограничения будут распространяться до самого окончания велопробега — 22:00. Полностью закрыто движение по улицам Зубовская и Большая Пироговская, а также по проезду Девичьего Поля. Из-за мероприятия могут даже появиться пострадавшие, есть риск возникновения ДТП.