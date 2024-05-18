Ужасные пробки образовались на дорогах Москвы из-за велопробега

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 9 0

Ограничено движение по всему Садовому кольцу — центральному в столице. Страдают как автомобилисты, так и пассажиры метро.

Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

На дорогах столицы образовались ужасные пробки из-за велопробега. Движение ограничено по всему Садовому кольцу — центральному в Москве. 5-tv.ru делится кадрами беспредела на улицах города.

Страдают как автомобилисты, так и пассажиры метро. Обещается, что ограничения будут распространяться до самого окончания велопробега — 22:00. Полностью закрыто движение по улицам Зубовская и Большая Пироговская, а также по проезду Девичьего Поля.

Из-за мероприятия могут даже появиться пострадавшие, есть риск возникновения ДТП.

+17° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 36%
90.99
0.07 98.78
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:14
Ужасные пробки образовались на дорогах Москвы из-за велопробега
13:58
«Маша не у вас?» — тетя убитой под Ростовом девочки раскрыла новые подробности преступления
13:42
«Король не терпит критики в адрес Кейт»: Карл III встал на защиту Миддлтон
13:26
Десантники РФ уничтожили группу пехоты украинских боевиков у поселка Вербовое
13:14
Российские военные освободили село Старица в Харьковской области
13:10
Удел молодых? До какого возраста помолодела гипертония

Сейчас читают

Теперь официально: Украина и Запад имеют разные взгляды по завершению СВО
Нашли на опушке: новые подробности убийства восьмилетней девочки в Ростовской области
16-летний сын известного московского адвоката задержан за убийство домработницы
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео