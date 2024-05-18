И даже не надо ничего уточнять. Про охоту — это «что-нибудь». А кто такой Мурзилка, знают несколько поколений «дядь Федоров». Они вырастают, становятся дедушками, а Мурзилка в свои сто лет кому хочешь даст сто очков вперед.

«Торт нам подарила семья Шантруковых из Москвы к столетию. Они наши давние подписчики, очень много лет выписывают „Мурзилку“, еще в 50-е годы прабабушка выписывала своим детям, потом они выписывали своим», — рассказала замглавреда журнала «Мурзилка» Юлия Мамаева.

«Мурзилка» попал в Книгу Гиннесса как детский журнал с самым длительным сроком непрерывного издания. Он выходил даже в годы Великой Отечественной. И всегда оставался актуален.

«Мурзилка продолжает жить и здравствовать. И выполняет свою главную задачу: приобщает детей к высокой культуре. К книжной культуре, к цивилизации. Это такая ступенька между начальным обучением чтению и переходом к большой взрослой литературе», — считает коллекционер Дмитрий Гасин.

Мурзилка не всегда был таким, каким мы его знаем. Изначально эта была игривая собачка. Неведомая желтая зверушка в шарфе и с фотоаппаратом появилась в 1937-м году, как выяснилось — очень надолго.

Была попытка поменять ее на любознательного пионера, но он не прижился. Спустя недолгое время решили вернуть лохматика. Окончательно и бесповоротно.

«Образ, который создал Эминодав Каневский в 37-м году, трансформируется другими художниками. То есть образ-то сохраняется, каким он был у бабушек и дедушек, каким он был у папы и мамы, каким его видят сегодняшние дети», — рассказала главный художник журнала «Мурзилка» Наталья Холендро.

«Мурзилка» — это все лучшее, что было написано для детей на русском языке. Зажмурьтесь и представьте — это Заходер, Носов и Катаев, это Михалков, Барто и Бианки. Это Чуковский и Маршак, наконец.

«Мой дед начинал писать свои стихи в этом журнале еще в 30-х годах прошлого столетия. Потом работал и как редактор. Он очень хотел, чтобы взрослые поэты, писатели, художники делали жизнь детей интереснее, полноценнее», — говорит внук Самуила Маршака Александр Маршак.

Одна из главных фишек журнала — это, как сейчас бы сказали, интерактивность. Одно из самых известных произведений: вышел дед из магазина, у него в руке корзина, а в корзине той варенье, вот и все стихотворенье. А теперь смотрите сюда: стихотворение Синичкина и Мурзилки.

То есть «Мурзилка» не просто название, не просто персонаж, он словно соавтор всех материалов журнала. Кто такой Синичкин, ребенок знать не обязан, а вот Мурзилку знает каждый.

«И когда к нему обращаются, когда в редакцию пишут письма, то пишут не „здравствуйте дяденьки и тетеньки, которые в журнале работают“, а „здравствуй, Мурзилка“. И они в письмах своих делятся с ним тем, чем не поделились бы со взрослыми», — отметила главред журнала «Мурзилка» Ирина Антонова.

Пишут до сих пор. «Мурзилка» распространяется по подписке. А еще его можно и нужно застать в библиотеках.

«У нас достаточно много журналов выписывает библиотека, но „Мурзилку“ берут чаще всего. Один из самых популярных журналов», — говорит заведующая Центральной детской библиотекой Анна Лапшина.

Популярность объясняется просто. «Мурзилка» — это и развлечение и образование. В каждом номере поделка, которую можно смастерить. Игра, в которую можно поиграть. А еще рубрики «Юный писатель», «Юный корреспондент», «История вещей», «Мурзилкин лес» — все от технологий до путешествий.

Для старших «Мурзилка» — путешествие в детство, для детей — путешествие во взрослую жизнь. Наверное, поэтому Мурзилка бодр не по годам. В юбилей положено что-то пожелать. Пусть будет так: живи сто лет. Еще сто лет.