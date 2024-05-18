Чемпионат Росгвардии по боксу «Кубок Победы» завершился в Сочи

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 23 0

Соревнования продлились четыре дня. Всего в них участвовали 72 лучших боксера из различных регионов.

Фото, видео: Telegram / Росгвардия / RosgvardOfficial; 5-tv.ru

Третий чемпионат Росгвардии по боксу «Кубок Победы» завершился в Сочи 17 мая. В финальных поединках встретились спортсмены из Центрального, Уральского, Сибирского, Южного и Северо-Кавказского округов ведомства.

Соревнования продлились четыре дня. Всего в них участвовали 72 лучших боксера из различных регионов. Они выступали в восьми весовых категориях. Как отметил директор Росгвардии Виктор Золотов, чемпионат посвящен победе над нацизмом в Великой Отечественной войне.

«Во время Великой Отечественной войны вся Европа работала на немцев. Сейчас происходит абсолютно то же самое. Тогда победили и сейчас победим», — добавил Золотов.

«Кубок Победы» вызывает неподдельный зрительский интерес, в том числе потому что среди российских профессиональных спортсменов исторически было много представителей силовых ведомств.

«На сегодняшний день это уникальное соревнование. И самое главное, мы вспоминаем боксеров-фронтовиков и чтим тех боксеров, которые воюют в зоне спецоперации», — рассказал советник генсека Федерации бокса России Александр Колесников.

После чемпионата Росгвардия и Федерация бокса России планируют подписать соглашение о сотрудничестве.

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