Обитель темных сил: как понять, что ваша квартира проклята

Историй о «нехороших квартирах» огромное множество. Порой так бывает, что в родном жилище могут твориться необъяснимые вещи, а люди с особо острой интуицией чувствуют себя в подобных местах неуютно и дискомфортно.

Обычно главными центрами отрицательной энергии становятся проклятые квартиры, несущие негативные воспоминания прошлого. Портал Rsute рассказал, как распознать, что вы переступили порог зловещей обители.

Таинственные нитки

Некоторые новоприбывшие жильцы, только заселившиеся в квартиру, порой находят дома странные и непонятные нитки. Они могут быть запутаны между оконными рамами, связаны на зеркалах или спрятаны в самых неожиданных местах.

Подобная находка не станет добрым знаком — скорее всего, это части магических ритуалов, которые проводил прошлый хозяин. В помещении точно происходили необъяснимые вещи.

Символы

Наличие в доме религиозных символов, например, крестов или икон, не всегда говорит о хорошем. Возможно, бывшие жильцы пытались избавиться от темных сил, которые чувствовались в проклятом месте. Именно поэтому и выставлялась дополнительная защита.

Сонливость

Постоянное желание спать, чрезмерная и необъяснимая усталость и непрекращающиеся головные боли, начавшиеся после заселения в новое место, часто указывают, что квартира пропитана негативной энергией. Организм и душа «чувствуют» зловещий зов.

Поломка за поломкой

О наличии отрицательной энергии в пространстве порой говорят и повсеместные поломки. Если в квартире постоянно что-то ломается, протекает или не работает, это может быть знаком сгустка зловещих сил, которые влияют на работу техники.

Насекомые

В «нехороших квартирах» могут заводиться насекомые-вредители. Появление тараканов или клопов не всегда указывают на антисанитарию в доме — присутствие паразитов иногда говорит о том, что пространство окутано темными силами.

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