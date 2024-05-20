ФСБ провела рейд против нелегальных мигрантов в Мариуполе

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 15

В частности, три человека в итоге были выдворены из России.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; УФСБ России по ДНР; 5-tv.ru

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ФСБ, МВД и Росгвардия выявили в Мариуполе иностранных граждан, незаконно находившихся на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Так, в итоге 18 мигрантов были привлечены к административной ответственности, а 3 из них выдворены за пределы страны. В настоящее время проверочные мероприятия на территории ДНР продолжаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России планируют ввести новый режим высылки нелегальных мигрантов из страны. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму.

В пояснительной записке говорится, что инициатива подразумевает сокращение срока временного пребывания иностранцев в России до 90 суток в течение года, а также контроль за их пребыванием на территории страны.

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