Сроки поставок автозапчастей удвоились в России из-за проблем с платежами

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На этом фоне выросло и время ремонта по ОСАГО.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cfoto; 5-tv.ru

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В России значительно выросли сроки поставок автозапчастей из-за рубежа. Представители страховых компаний рассказали «Известиям», что задержки происходят из-за проблем с платежами.

Если в конце прошлого года автомобилистам приходилось ждать детали в среднем до трех недель, то сегодня время увеличилось почти вдвое. Дело в том, что многие банки Турции и Арабских Эмиратов перестали принимать оплату из России, а именно эти страны сейчас — главные поставщики оригинальных запчастей.

На этом фоне выросло и время ремонта по ОСАГО до 50 рабочих дней. В таких условиях все больше автовладельцев предпочитают взять у страховой деньги и самостоятельно чинить машину.

Ранее 5-tv.ru писал, что правительство России поддержало законопроект об увеличении страхового возмещения по ОСАГО со 100 до 200 тысяч рублей.

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