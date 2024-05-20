Самый мощный атомный ледокол в мире «Россия» построят к 2030 году

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Евгения Романова
Евгения Романова 20 0

Также в конце текущего года планируется ввести в эксплуатацию судно «Якутия».

Самый мощный атомный ледокол в мире «Россия» построят к 2030 году

Фото: Усманов Замир / ТАСС

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Самый мощный атомный ледокол в мире «Россия» ориентировочно будет построен к 2030 году. Работы ведутся на судостроительном комплексе «Звезда» на Дальнем Востоке, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров.

«Конечно, самый мощный ледокол, который сегодня строится на „Звезде“, единственный в своем роде в мире — 120 мегаватт — „Россия“, который должен быть тоже построен ориентировочно к 2030 году», — сказал он в ходе совещания вице-премьеров с главой правительства Михаилом Мишустиным.

Вместе с тем Мантуров рассказал, что в целях обеспечения круглогодичной проводки «Балтийский завод» продолжает строительство атомных ледоколов мощностью 60 мегаватт. Так, «Арктика», «Сибирь» и «Урал» уже работают в акватории морей Северного Ледовитого океана.

Также ледокол «Якутия» планируется ввести в эксплуатацию в конце 2024 года. Еще три пополнят атомный флот в период с 2026-го по 2030-го.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ледокол «Якутия» проходит швартовные испытания. Длина этого великана — больше 170 метров, почти как два футбольных поля.

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