Боец армии России увернулся от семи украинских FPV-дронов

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Все они взорвались, не причинив ему вреда.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Павел Лисицын; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Уникальные съемки, которые сделаны дроном-наблюдателем. На них — российский боец, который пробирается к своему блиндажу, а его атакуют вражеские дроны.

Солдат двигается небыстро, но он слышит подлет каждого камикадзе и уходит в сторону в последний момент. Всего ему удалось выжить после семи атак — то есть все семь дронов взорвались, не причинив ему вреда.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака

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