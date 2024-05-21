Боец армии России увернулся от семи украинских FPV-дронов

Уникальные съемки, которые сделаны дроном-наблюдателем. На них — российский боец, который пробирается к своему блиндажу, а его атакуют вражеские дроны.

Солдат двигается небыстро, но он слышит подлет каждого камикадзе и уходит в сторону в последний момент. Всего ему удалось выжить после семи атак — то есть все семь дронов взорвались, не причинив ему вреда.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.