Боец армии России увернулся от семи украинских FPV-дронов
Все они взорвались, не причинив ему вреда.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Павел Лисицын; 5-tv.ru
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Уникальные съемки, которые сделаны дроном-наблюдателем. На них — российский боец, который пробирается к своему блиндажу, а его атакуют вражеские дроны.
Солдат двигается небыстро, но он слышит подлет каждого камикадзе и уходит в сторону в последний момент. Всего ему удалось выжить после семи атак — то есть все семь дронов взорвались, не причинив ему вреда.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.
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