ЮрКисс в прошлом? Чеботина «засветила» нового возлюбленного

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

ЮрКисс подтвердил расставание с Чеботиной

ЮрКисс в прошлом? Чеботина «засветила» нового возлюбленного

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Из-за чего пара разошлась на самом деле?

Певица Люся Чеботина закрутила новый роман после расставания с ЮрКиссом. Артист признался на одном из YouTube-каналов, что экс-возлюбленная больше не сотрудничает с его лейблом.

Но, несмотря на печальные события, ворошить все их личные моменты он не собирается. Поэтому признаваться, что стало причиной расставания, исполнитель не стал.

«В какой-то момент случился разлад. У нас не было каких-то конфликтов или ссор. Мы просто разошлись. Я не хочу выносить ничего, из того что должно остаться между двумя людьми, поэтому я могу только сказать, что это был яркий и светлый период в моей жизни», — отметил ЮрКисс.

Чеботина же пока никак не прокомментировала высказывание бывшего возлюбленного. Наверняка, у нее сейчас просто нет на это времени.

Ведь она уже, судя по всему, закрутила новый роман. В социальной сети звезда опубликовала фото с мужчиной, на котором видна лишь часть его лица — все остальное она решила скрыть от публики.

«Какой красивый фонтан», — загадочно подписала снимок звезда.

Интернет-пользователи тут же стали гадать, кто этот загадочный мужчина. Под подозрение попали блогер Дава, рэпер Тимати, певец Elman и музыкант Andro.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что блогер Настя Ивлеева рассталась с любовником-студентом.

+14° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
90.65
-0.34 98.58
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:54
Погуляла и хватит. Окружение Спирс призвало вернуть поп-звезду под опеку
4:25
«Нет ничего важнее этого»: почему Стас Михайлов сократил количество гастролей
4:14
В ООН продолжат считать Зеленского президентом Украины
4:06
ЮрКисс в прошлом? Чеботина «засветила» нового возлюбленного
3:53
Зеленский заявил о запрете союзников атаковать Россию западным оружием
3:48
Решение продлить арест предполагаемым исполнителям теракта в «Крокусе» вступило в силу

Сейчас читают

«Укрэнерго»: отключения на Украине продлятся летом, осенью, зимой…
Смертельный FLiRT. Пандемия COVID-19 может вернуться уже этим летом
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео