Может случиться «это»: в каком случае беременным нельзя водить машину

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Врач Лычагин: беременным лучше не садиться за руль на поздних сроках

Может случиться «это»: в каком случае беременным нельзя водить машину

Фото: www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya

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Важно соблюдать определенный свод правил.

Если женщина находится на позднем сроке беременности, ей лучше отказаться от вождения машины, предупредил врач-уролог Андрей Лычагин. О причинах этого он рассказал в беседе с изданием Газета.ру.

Он пояснил, что машина является средством передвижения повышенной опасности, а на поздних сроках высок риск, что внезапно начнутся схватки. А опасность представляют даже начальные, совсем еще слабые схватки.

«Из-за слабых схваток женщина может отвлечься или как-то иначе отреагировать, рискуя своей безопасностью. В связи с этим беременным на поздних сроках не рекомендуется садиться за руль», — объяснил врач.

Если же будущая мама не готова отказываться от вождения машины, важно соблюдать некоторые правила. А именно — определенно размещаться в кресле.

Не стоит слишком близко садиться к рулю. Идеальное расстояние — если между женщиной и рулем будет полусогнутая рука.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, можно ли беременным красить волосы.

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