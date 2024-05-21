В ООН продолжат считать Зеленского президентом Украины

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 26 0

С точки зрения Конституции Незалежной он потерял свои полномочия.

В ООН продолжат считать Зеленского президентом Украины

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

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ООН продолжит считать Владимира Зеленского президентом Украины, несмотря на истечении полномочий 20 мая. Об этом заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

«Президент Зеленский остается для нас главой государства Украина и тем человеком, с которым генеральный секретарь общается, когда ему нужно связаться с украинским лидером», — сказал чиновник на брифинге.

Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. На Украине с февраля 2022 года действует военное положение, на основании которого он отменил выборы главы государства.

Таким образом, Зеленский фактически продолжает оставаться у власти. Хотя с точки зрения Конституции Незалежной он теряет свои полномочия.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по мнению экс-депутата Верховной рады и участника движения «Другая Украина» Владимира Олейника, теперь Зеленский намерен доказывать свою легитимность с помощью диктатуры и жестоких мер, которые уже совсем скоро станут причинами еще большего кризиса внутри Незалежной.

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