Путин обсудил с Мирзиёевым свой предстоящий визит в Узбекистан

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Евгения Романова
Евгения Романова 17 0

Лидеры намерены и дальше укреплять союзничество и стратегическое партнерство стран.

Путин обсудил с Мирзиёевым свой предстоящий визит в Узбекистан

Фото: Щербак Александр / ТАСС

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Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев провели телефонный разговор. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

В ходе беседы лидеры обсудили ход подготовки предстоящего государственного визита Путина в Узбекистан. В этом контекте были затронуты практические вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере.

Вместе с тем Владимир Путин поделился впечатлениями о недавних переговорах в Пекине с властями Китая. К слову, по итогам диалога лидер России и председатель КНР Си Цзиньпин приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Кроме того, Путин и Мирзиёев подтвердили стремление продолжать последовательное укрепление отношений союзничества и стратегического партнерства между Россией и Узбекистаном.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Шавкат Мирзиёев был одним из иностранных лидеров, прибывших на Парад по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Также почетными гостями стали президенты Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Туркмении, Кубы, Лаоса и Республики Гвинея-Бисау. Всех иностранных лидеров Путин встретил лично.

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