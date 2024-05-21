Уникальный эксперимент: в России учатся доставлять донорскую кровь с помощью дронов
В России тестируют систему транспортировки крови с помощью беспилотников
Фото, видео: 5-tv.ru
Новые технологии позволят транспортировать ее в труднодоступные районы.
Под Петербургом проходит уникальный эксперимент: разработчики вместе с медиками тестируют первую в России систему транспортировки крови с помощью беспилотников.
Конструкция дрона позволяет надежно закрепить контейнер и с легкостью отсоединить его. Главная задача — это обеспечить в пути сохранность биоматериала.
Сейчас приступили к самому ответственному этапу. Исследователи выясняют, как обеспечить в полете оптимальные условия. Для этого аппарат с грузом весом пять килограммов будет летать по Ленобласти. Технику Снабдят датчиками температуры.
«Мы исследуем температурный режим транспортировки на высоте 100 метров в пути следования, сама температура будет регистрироваться каждые пять минут. В соответствии с этим мы сделаем выводы и составим техзадание по производству термоконтейнера», — говорит заведующий экспедицией с центром управления запасами компонентов донорской крови Владимир Ажнакин.
Максимальная грузоподъемность беспилотника — 15 килограммов. Внедрение технологии позволит эффективнее оказывать помощь пострадавшим, например, при крупных стихийных бедствиях.
Читайте также
47%
-0.34 98.58
-0.20
Нашли ошибку?