Уникальный эксперимент: в России учатся доставлять донорскую кровь с помощью дронов

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В России тестируют систему транспортировки крови с помощью беспилотников

Фото, видео: 5-tv.ru

Новые технологии позволят транспортировать ее в труднодоступные районы.

Под Петербургом проходит уникальный эксперимент: разработчики вместе с медиками тестируют первую в России систему транспортировки крови с помощью беспилотников.

Конструкция дрона позволяет надежно закрепить контейнер и с легкостью отсоединить его. Главная задача — это обеспечить в пути сохранность биоматериала.

Сейчас приступили к самому ответственному этапу. Исследователи выясняют, как обеспечить в полете оптимальные условия. Для этого аппарат с грузом весом пять килограммов будет летать по Ленобласти. Технику Снабдят датчиками температуры.

«Мы исследуем температурный режим транспортировки на высоте 100 метров в пути следования, сама температура будет регистрироваться каждые пять минут. В соответствии с этим мы сделаем выводы и составим техзадание по производству термоконтейнера», — говорит заведующий экспедицией с центром управления запасами компонентов донорской крови Владимир Ажнакин.

Максимальная грузоподъемность беспилотника — 15 килограммов. Внедрение технологии позволит эффективнее оказывать помощь пострадавшим, например, при крупных стихийных бедствиях.

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