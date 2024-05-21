Путин назвал опустынивание серьезной проблемой для Калмыкии

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

Глава государства отметил, что самостоятельно республика не справится с процессом разрушением почвы.

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Jochen Eckel; 5-tv.ru

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Опустынивание земель представляет для Колмыкии серьезную экологическую проблему, с которой республика самостоятельно не справится. На это указал президент России Владимир Путин на встрече с главой региона Бату Хасиковым.

«Экологические проблемы есть серьезные. Ясно, что одна республика не справится с этим, я имею в виду опустынивание», — сказал он.

В свою очередь Хасиков отметил, что власти региона совместно с федеральным институтом разработали специальную программу, и попросил президента поддержать инициативу о начале экспериментальных работ в Калмыкии.

По словам главы республики, те практики, которые наработаны в Калмыкии, затем можно распространять на другие регионы, где тоже есть проблема опустынивания земель.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин освободил Владимира Толстого от обязанностей своего советника.

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