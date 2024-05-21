Военный суд подтвердил арест экс-командующего 58-й армией ВС РФ Попова

Бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил (ВС) РФ Ивана Попова арестовали на два месяца. Эту информацию подтвердили 5-tv.ru в 235-м гарнизонном военном суде.

Сообщается, что меру пресечения Попову избрали 17 мая.

Прежде сообщалось, что он был арестован по подозрению в мошенничестве.

Месяцем ранее был задержан заместитель главы Минобороны России Тимур Иванов. Он подозревается в получении взятки. Суд арестовал его до 23 июня. 5-tv.ru выяснял, что Иванов приобрел за карьеру в Минобороны России.