Военный суд подтвердил арест экс-командующего 58-й армией ВС РФ Попова

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 44 0

Соответствующую меру пресечения ему избрали сроком на два месяца.

Военный суд подтвердил арест экс-командующего 58-й армией ВС РФ Попова

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Макеев

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Бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил (ВС) РФ Ивана Попова арестовали на два месяца. Эту информацию подтвердили 5-tv.ru в 235-м гарнизонном военном суде.

Сообщается, что меру пресечения Попову избрали 17 мая.

Прежде сообщалось, что он был арестован по подозрению в мошенничестве.

Месяцем ранее был задержан заместитель главы Минобороны России Тимур Иванов. Он подозревается в получении взятки. Суд арестовал его до 23 июня. 5-tv.ru выяснял, что Иванов приобрел за карьеру в Минобороны России.

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