Военный суд подтвердил арест экс-командующего 58-й армией ВС РФ Попова

Соответствующую меру пресечения ему избрали сроком на два месяца.
Фото: © РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил (ВС) РФ Ивана Попова арестовали на два месяца. Эту информацию подтвердили 5-tv.ru в 235-м гарнизонном военном суде.
Сообщается, что меру пресечения Попову избрали 17 мая.
Прежде сообщалось, что он был арестован по подозрению в мошенничестве.
Месяцем ранее был задержан заместитель главы Минобороны России Тимур Иванов. Он подозревается в получении взятки. Суд арестовал его до 23 июня. 5-tv.ru выяснял, что Иванов приобрел за карьеру в Минобороны России.
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