В Нижнем Новгороде проходит форум «Цифровая индустрия промышленной России»

Новейшие разработки разных стран в сфере инженерии представили в Нижнем Новгороде. Там проходит форум «Цифровая индустрия промышленной России».

Стенды участников сегодня осмотрел Михаил Мишустин: китайские разработчики показали премьер-министру новейшую телекоммуникационную аппаратуру и интеллектуальные системы для управления строительством. Среди них — роботизированная система, которая упростит работу сотрудникам грузовых складов.

«Практически уже нет специалистов, которые работают на складе полностью. Полностью роботизированный грузовой склад. Спасибо большое, спасибо, что вы к нам приехали. Я уверен, что вы найдете здесь партнеров. Мы с интересом наблюдали встречу нашего президента Владимира Владимировича Путина с председателям Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем. Мы, вы знаете, в очень добрых отношениях тоже с господином Ли Цяном и надеюсь, что наши контакты будут постоянными, как на уровне политическом руководителей правительства так и на уровне наших предпринимателей и компании. Спасибо, что приехали. Добро пожаловать!» — сказал премьер.

Кроме того, Мишустину представили обновленную «Волгу» — сразу три модели. Пока их собирают на базе китайских автомобилей, но в ближайших планах довести уровень локализации производства до 60%.

Выпуск машин начнется в уже в этом году на площадке нижегородского автомобильного кластера. Сама конференция «Цифровая индустрия промышленной России» проходит в рамках председательства нашей страны в БРИКС.

В ней принимают участие делегаций из 14 стран: КНР, Индии, Кубы, Ирана, Камбоджи, Казахстана, Армении и других государств.