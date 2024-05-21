Транспортный коллапс назревает в городе Гагарин в Смоленской области

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В городе начались дорожные работы, которые в перспективе должны улучшить обстановку, но пока ситуация складывается совсем иная.

Фото, видео: 5-tv.ru

В Гагарине — это в Смоленской области — назревает транспортный коллапс. В городе начались дорожные работы, которые в перспективе должны улучшить обстановку.

Но пока ситуация складывается совсем иная: из-за стройки закрыты несколько мостов — и теперь на трассах выстраиваются многокилометровые пробки. Корреспондент «Известий» Игорь Капориков выехал на место.

К этому событию в городе Гагарин готовились, словно к полету в космос. Долго согласовывали проект, искали рабочую силу и даже следили за нерестом рыбы в реке Гжать.

Сегодня реконструкция моста на улице Новой наконец-то началась. Сейчас мост разделили на две части.

На левой уже нанесли разметку, здесь будет даже не реверсивное, а двухстороннее полноценное движение — ширина позволяет. Правую уже скоро начнут разбирать.

Этот строительный городок на берегу вырос только после предыдущего визита нашей съемочной группы. Появились первые рабочие.

— Вы не знаете, что тут делаете? Такое разве может быть? Вы же специалист, наверное.

— Все вопросы к руководству.

Строительная техника шумит и на центральном въезде в город Гагарин. Уже месяц виадук закрыт для проезда.

«В процессе производства работ были выявлены скрытые дефекты. Угроза была движению, транспорту, людям», — заявил бригадир Роман Денисов.

Автомобили отправили в объезд через железнодорожный переезд, который работает всего три дня в неделю.

«Взяли бы вокруг канаву сделали и водой залили. И люди как хотят, так и живут. Ну посмотрите, что творится», — возмутился житель города Гагарин Игорь Шурпо.

«Мы в город попасть не можем ни за лекарством, ни за продуктами, ни за чем», — пожаловалась местная жительница.

Железнодорожный переезд открыли, но легче от этого жителям Гагарина не стало. Автомобили встали в многокилометровые пробки. Причем как с одной стороны, так и с другой.

Сегодня местные жители уже не мечтают покорить космос, как их легендарный земляк Юрий Гагарин. Людям бы домой попасть.

— Какая сейчас ситуация на въезде в город?

— Очень все плохо, совсем. Туда нереально проехать. Кто-то через речку ездит, — отметил житель города Кирилл.

Мы нашли этот альтернативный путь. Глубина брода примерно полметра. Из воды торчат острые валуны. Стоит водителю ошибиться — можно утопить автомобиль или остаться без колес.

«Больше вариантов почти нет. Либо большой крюк. В зависимости куда ехать, порядка 20–30 километров», — рассказал местный житель Александр Дмитриев.

Мы проехали и по объездной дороге. Видимость нулевая. По гравийке идет нескончаемый поток автомобилей мимо частного сектора и дачных поселков.

«Очень тяжело, потому что маленький ребенок. Вся пыль летит сюда. Невозможно дышать. Я не могу выйти даже с ребенком», — пожаловалась местная жительница Владислава Мациева.

В очередной раз о ситуации в городе мы попытались узнать у исполняющего обязанности главы местной администрации.

— Скажите, пожалуйста, транспортный коллапс в городе, когда прекратится?

— Транспортного коллапса нет в городе, — заявил и. о. главы муниципального образования «Гагаринский район» Владимир Грунин.

— Вы так считаете?

— Объездные пути открыты.

На другие вопросы чиновник сначала отказался отвечать.

— В пресс-службу обратитесь, пожалуйста.

— Нам не пресс-служба нужна, а вы.

За закрытой дверью Владимир Грунин, видимо, понял, что город реально находится в транспортной блокаде и все-таки решился на интервью.

«Я держу на личном контроле ситуацию с выполнением работ. Наша задача: к июлю запустить полосу движения для легкового автотранспорта», — заверил Грунин.

Закончить работы планируют к концу года. Пока же жителям остается только с грустью смотреть на главный девиз города Гагарин — «сохраним и приумножим».

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