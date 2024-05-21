Минобороны предложило уточнить линию госграницы у Калининградской области

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 6 0

Координаты ранее были определены по навигационным картам середины прошлого века, а потому они не соответствуют нынешней обстановке.

Минобороны предложило уточнить линию госграницы у Калининградской области

Фото: © РИА Новости / Александр Кондратюк

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Обновить координаты госграницы в Балтийском море у Калининградской области предложили в Минобороны России. Это следует из опубликованного на портале правовой информации проекта нормативно-правового акта.

В документе говорится, что в случае утверждения проекта «будет установлена отсутствовавшая ранее система прямых исходных линий на южной части российских островов в восточной части Финского залива, а также в районе Балтийска и Зеленоградска, позволяющая использовать соответствующие акваторию как внутренние морские воды».

Поясняется, что уточнить исходные линии необходимо потому, что они не имеют продолжения и не замыкаются на территорию России, в связи с чем невозможно определить внешнюю границу внутренних морских вод.

Кроме этого, не учитывается практика установления исходных линий других государств. Координаты точек ранее были определены по навигационным картам середины прошлого века и не соответствуют нынешней обстановке.

В марте Россия направила США демарш в связи с изменением внешних границ континентального шельфа. В МИД подчеркнули, что Россия не признает изменения, о которых США объявили в декабре 2023 года.

Штаты в одностороннем порядке заявили о планах изменить внешние границы континентального шельфа за пределами 200 морских миль от исходных линий в семи районах Мирового океана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле заявили об изменениях государственных границ России и Украины.

+23° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
90.41
-0.24 98.30
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:08
Минобороны предложило уточнить линию госграницы у Калининградской области
20:03
Такер Карлсон начал вести шоу на российском ТВ
19:50
В Нижнем Новгороде проходит форум «Цифровая индустрия промышленной России»
19:38
День поминовения Николая Чудотворца: что можно и нельзя делать 22 мая
19:25
В Москве стартовал Национальный конгресс эндокринологов
19:23
Люди молятся и плачут. В Тегеране проходит церемония прощания c Эбрахимом Раиси

Сейчас читают

Эндокринолог Павлова объяснила, почему фастфуд и газировка могут стать причиной вечно грязной головы
«Все в руках иранцев. Если скажут, что теракт, то будет война»: что сгубило Раиси
«Зацикливают проблему»: чем обернется введение налога на бездетность на Украине
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео