Штаты все чаще упоминают о необходимости начать мирные переговоры с Россией. В чем именно причина обеспокоенности американского истеблишмента?

Огромный пузырь денежных средств, которые коллективный Запад несколько лет активно вкладывал в вооружение Украины, может лопнуть в любой момент, приведя к поражению не только Киев, но и Вашингтон. Об этом сегодня все чаще говорят многие мировые эксперты. Как сообщает EADaily, конфликт на Украине может быть остановлен уже в самом ближайшем будущем из-за того, что влиятельные бизнесмены по ту сторону баррикад всерьез опасаются огромных финансовых потерь.

Как известно, Украина получает помощь в кредит, ведь деньги, в основном, предоставляют западные инвестиционные фонды Black Rock и PIMCO. К слову, их совокупный инвестиционный портфель составляет боле десяти триллионов долларов. При этом, по факту, выделяемые деньги идут, прежде всего, на улучшение военно-промышленного комплекса самих США. За примерами далеко ходить не приходится — обещанную фортификационную линию вокруг Харькова так и не построили, несмотря на многочисленные заверения.

Как известно, в 2022 году Украина получила кредитные каникулы на два года. На протяжении этого времени страна могла не выплачивать гигантские суммы, вливаемые в ее бюджет из-за рубежа. Однако сегодня срок подошел к концу.

По информации издания, для взыскания долгов с Владимира Зеленского инвесторы уже наняли коллекторскую фирму Weil Gotshal & Manges и банкиров из PJT Partners, которые должны будут встретиться с украинскими чиновниками и заключить сделку, предполагающую возобновление Украиной выплаты процентов в следующем году.

Разумеется, Киев будет не в состоянии платить по счетам, поэтому, по прогнозам аналитиков, западные элиты начнут всеми силами склонять маятник конфликта в сторону как минимум перемирия с Россией. Это вызывает недовольство у ЕС и Великобритании, которые также вложили и продолжают вкладывать в конфликт с Россией огромные деньги, и закономерно ждут результата от своих инвестиций.

«G7 почувствовали интерес к этому плану, благодаря которому можно вести долгосрочное финансирование Киева даже в том случае, если Джо Байден проиграет президентские выборы Дональду Трампу, который выступает против оказания американской помощи Украине. Главное — все решить и перевести средства до ноября, так, чтобы даже если победит Трамп, деньги все равно уже были бы отправлены получателю», — пишет издание The Financial Times.

Однако для инвестфондов есть один очень весомый повод не допустить дальнейшей эскалации конфликта. Согласно информации западных СМИ, инвесторы вложили колоссальные суммы не только в оружие, но и в украинский чернозем. А учитывая то, что в последнее время все некоторые эксперты заговорили о возможности применения тактического ядерного оружия, бизнесмены всерьез заволновались. Ведь зараженная радиацией почва будет непригодна к продаже, а значит, огромные инвестиции просто исчезнут.

Поэтому, вероятно, уже в ближайшее время со стороны Запада стоит ожидать подвижек в сторону мирного урегулирования конфликта. Хотя речь тут, к сожалению, не о человеческих жизнях, а об американском капитале.

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