«Карета превращается в тыкву»: как Украина лишилась статуса правового государства
Политолог Коваленко: на Украине больше не смогут принимать законы и соглашения
Фото: www.globallookpress.com / Hennadii Minchenko
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Незалежная фактически осталась без президента.
На Украине больше не смогут принимать никакие внутренние законы и международные соглашения, так как страна потеряла статус правового государства. Все дело в истечении пятилетнего президентского срока Владимира Зеленского. Об этом рассказал юрист и кандидат экономических наук Роман Коваленко в беседе с URA.RU.
Эксперт напомнил, что с 20 мая Зеленский лишился президентских обязанностей, которыми его наделяет Конституция.
«С этого момента он становится просто гражданином Украины. Никакие военные положения не могут продлить его полномочия», — подчеркнул Коваленко.
Специалист указал, что законотворческая процедура на Украине предусматривает прохождение какого-либо законопроекта через Верховную раду, а затем поступает на подпись президенту. Однако последний лишился своих полномочий и все, что он будет подписывать, де-юре считается нелегитимным, подчеркнул юрист.
По мнению эксперта, как раз поэтому в стране экстренно принимали закон о мобилизации.
«Потому что они сами прекрасно понимают, что с 20 числа карета превращается в тыкву, а Зеленский становится просроченным», — рассказал председатель исполнительного комитета международного движения «Другая Украина».
Коваленко напомнил, что большинство заседающих в Конституционном суде это — «ставленники» бывшего президента Украины Петра Порошенко. В связи с этим, полагает эксперт, Зеленский не решился обратиться туда для создания себе некой легитимности — ему пришлось пойти к надгосударственным органам.
Ранее 5-tv.ru писал, как член Конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин назвала Зеленского диктатором из-за отмены выборов в стране.
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