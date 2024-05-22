«Карета превращается в тыкву»: как Украина лишилась статуса правового государства

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 45 0

Политолог Коваленко: на Украине больше не смогут принимать законы и соглашения

«Карета превращается в тыкву»: как Украина лишилась статуса правового государства

Фото: www.globallookpress.com / Hennadii Minchenko

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Незалежная фактически осталась без президента.

На Украине больше не смогут принимать никакие внутренние законы и международные соглашения, так как страна потеряла статус правового государства. Все дело в истечении пятилетнего президентского срока Владимира Зеленского. Об этом рассказал юрист и кандидат экономических наук Роман Коваленко в беседе с URA.RU.

Эксперт напомнил, что с 20 мая Зеленский лишился президентских обязанностей, которыми его наделяет Конституция.

«С этого момента он становится просто гражданином Украины. Никакие военные положения не могут продлить его полномочия», — подчеркнул Коваленко.

Специалист указал, что законотворческая процедура на Украине предусматривает прохождение какого-либо законопроекта через Верховную раду, а затем поступает на подпись президенту. Однако последний лишился своих полномочий и все, что он будет подписывать, де-юре считается нелегитимным, подчеркнул юрист.

По мнению эксперта, как раз поэтому в стране экстренно принимали закон о мобилизации.

«Потому что они сами прекрасно понимают, что с 20 числа карета превращается в тыкву, а Зеленский становится просроченным», — рассказал председатель исполнительного комитета международного движения «Другая Украина».

Коваленко напомнил, что большинство заседающих в Конституционном суде это — «ставленники» бывшего президента Украины Петра Порошенко. В связи с этим, полагает эксперт, Зеленский не решился обратиться туда для создания себе некой легитимности — ему пришлось пойти к надгосударственным органам.

Ранее 5-tv.ru писал, как член Конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин назвала Зеленского диктатором из-за отмены выборов в стране.

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