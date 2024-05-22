Израиль начал терять последних союзников на фоне признания Палестины

Союзники Израиля приняли решение признать независимость Палестины. Штаты не одобряют операцию ЦАХАЛ в Рафахе.

Биньямину Нетаньяху и его воинствующим министрам остается только огрызаться на критику и еще сильнее бить по анклаву, но поддержки и одобрения все меньше. Корреспондент «Известий» Виктор Синеок пытался распутать сложный клубок взаимоотношений Тель-Авива с его западными друзьями.

«Военный преступник! Кровь 40 тысяч палестинцев на твоих руках!» — кричит женщина.

Кисти рук в красной краске. На плечах куфии и, судя по расцветке, даже арафатки. Но адресат этой акции старался ее не замечать. Блинкен картинно готовится к выступлению, пытается улыбаться. Что странно, пропалестинских активистов из зала сенатских слушаний не выгоняли, пока те не стали мешать.

«Ему было всего шесть! Тебя запомнят мясником», — воскликнул мужчина.

«Он военный преступник! Он военный преступник!» — кричит женщина.

Если не смысл слов, то дерзость атаки Блинкена, конечно, задела. Во-первых, видно по лицу. Во-вторых, после инцидента он стал говорить в выключенный микрофон.

Еще недавно подобное в этом «оплоте демократии» было бы невозможно. Теперь на правящую элиту орут, отчитывают за поддержку Израиля. Нэнси Пелоси тоже получила порцию.

«Вы — пособник войны и геноцида в Палестине. Позор вам и всем присутствующим!» — кричит женщина.

Кучно пошло. Того и гляди на старика Байдена наорут. Улицы крупных городов США уже истоптаны кедами антиизраильских активистов, но к такому там привыкли. Но вот настоящий демарш: Норвегия, Испания и Ирландия признали Палестину государством. Речи премьеры будто готовили вместе.

«В следующий вторник, 28 мая, Испания одобрит совете министров признание Государства Палестина», — объявил премьер-министр Испании Педро Санчез.

«Это инвестиция в единственное решение, которое может обеспечить прочный мир на Ближнем Востоке», — заметил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

«Я говорил с лидерами других стран. В ближайшие недели за нами последуют другие», — анонсировал премьер-министр Ирландии Саймон Харрис.

Для стран, что живут в «мире, основанном на правилах», шаг, мягко говоря, очень смелый. Признав Палестину, европейские страны, дают понять США, что в этом деле они больше не союзники. Ведь Израиль Штаты поддерживали, несмотря на гибель тысяч мирных граждан и военные преступления. Международный уголовный суд, что потребовал ордера на арест Нетаньяху, тут же получил отповедь от Байдена. Израильский лидер, понятно, сам не хочет под арест.

«Это подливает огонь антисемитизма, который распространяется по всему миру. Это напоминает. Это нападение на единственное и неповторимое еврейское государство», — заявил Нетаньяху.

Страны, что рассчитывали решить свои проблемы неизбирательной сокрушительной силой, почувствовали, как открывается второй фронт. Тому же Израилю нечего предъявить после семи месяцев страшной войны. Но даже за этот срок, даже с американским оружием Израиль не добился серьезных результатов. Всего 30% бойцов ХАМАС уничтожены, и многотысячные жертвы среди мирного населения помогают пополнять их ряды.

Теперь в Европе к Палестине начнут относиться как к государству, что автоматически сделает Израиль агрессором, который перешел чужую границу.