Король Бахрейна прибыл в Москву для переговоров с Путиным

Несколько часов назад в столичном аэропорту Внуково приземлился королевский борт из Бахрейна. По приглашению Владимира Путина в нашу страну прибыл король страны Хамад ибн Иса Аль Халифа.

Визит официальный, поэтому встречали дорогого гостя с положенными почестями. Переговоры лидеров намечены на четверг, 23 мая.

И тут надо напомнить, что король Бахрейна прилетел аккурат за два недели до так называемого саммита по Украине, который созвала Швейцария, не пригласив на него Россию. И как раз после встречи с Путиным ближневосточный гость летит в другой центр мира — Пекин.