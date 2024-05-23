Король Бахрейна прибыл в Москву для переговоров с Путиным
Визит официальный, поэтому встречали дорогого гостя с положенными почестями.
Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ; 5-tv.ru
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Несколько часов назад в столичном аэропорту Внуково приземлился королевский борт из Бахрейна. По приглашению Владимира Путина в нашу страну прибыл король страны Хамад ибн Иса Аль Халифа.
Визит официальный, поэтому встречали дорогого гостя с положенными почестями. Переговоры лидеров намечены на четверг, 23 мая.
И тут надо напомнить, что король Бахрейна прилетел аккурат за два недели до так называемого саммита по Украине, который созвала Швейцария, не пригласив на него Россию. И как раз после встречи с Путиным ближневосточный гость летит в другой центр мира — Пекин.
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