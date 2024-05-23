ФСБ задержала в Мариуполе подозреваемых в шпионаже в пользу Украины
Фигуранты, как отмечается, уже признали вину.
Фото, видео: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ; УФСБ России по ДНР; 5-tv.ru
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Задержаны двое жителей Мариуполя, подозреваемые в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
Они, по версии ведомства, собирали информацию о местах расположения подразделений МВД и Росгвардии, а затем передавали ее украинским спецслужбам. Подозреваемые полностью изобличены, подчеркнули в ФСБ.
Фигуранты признали вину и оказывают содействие в установлении иных причастных лиц. Возбуждено два уголовных дела по статье УК «Шпионаж».
Ранее 5-tv.ru писал, что в Приморье местного жителя задержали по подозрению в шпионаже в интересах украинской стороны. Предположительно, мужчина работал на ГУР Минобороны Украины.
Сотрудниками ФСБ была пресечена противоправная деятельность злоумышленника. Он по заданию кураторов занимался сбором и передачей информации об объектах военной инфраструктуры на территории России.
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