ФСБ задержала в Мариуполе подозреваемых в шпионаже в пользу Украины

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 18 0

Фигуранты, как отмечается, уже признали вину.

Фото, видео: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ; УФСБ России по ДНР; 5-tv.ru

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Задержаны двое жителей Мариуполя, подозреваемые в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

Они, по версии ведомства, собирали информацию о местах расположения подразделений МВД и Росгвардии, а затем передавали ее украинским спецслужбам. Подозреваемые полностью изобличены, подчеркнули в ФСБ.

Фигуранты признали вину и оказывают содействие в установлении иных причастных лиц. Возбуждено два уголовных дела по статье УК «Шпионаж».

Ранее 5-tv.ru писал, что в Приморье местного жителя задержали по подозрению в шпионаже в интересах украинской стороны. Предположительно, мужчина работал на ГУР Минобороны Украины. 

Сотрудниками ФСБ была пресечена противоправная деятельность злоумышленника. Он по заданию кураторов занимался сбором и передачей информации об объектах военной инфраструктуры на территории России.

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