ФСБ задержала в Мариуполе подозреваемых в шпионаже в пользу Украины

Задержаны двое жителей Мариуполя, подозреваемые в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

Они, по версии ведомства, собирали информацию о местах расположения подразделений МВД и Росгвардии, а затем передавали ее украинским спецслужбам. Подозреваемые полностью изобличены, подчеркнули в ФСБ.

Фигуранты признали вину и оказывают содействие в установлении иных причастных лиц. Возбуждено два уголовных дела по статье УК «Шпионаж».

Ранее 5-tv.ru писал, что в Приморье местного жителя задержали по подозрению в шпионаже в интересах украинской стороны. Предположительно, мужчина работал на ГУР Минобороны Украины.

Сотрудниками ФСБ была пресечена противоправная деятельность злоумышленника. Он по заданию кураторов занимался сбором и передачей информации об объектах военной инфраструктуры на территории России.