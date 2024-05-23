Почему в кафе и ресторанах Петербурга сильно выросли цены

И что об этом говорят представители индустрии?

В Петербурге растет количество туристов. Только за майские праздники город посетило почти на 100 тысяч гостей больше, чем год назад.

Все больше клиентов у городских ресторанов и кафе. Правда, цены в них все чаще бьют по кошельку.

Как выяснили эксперты, за последние годы средний чек вырос больше чем на 40%. Почему так происходит и будет ли по карману ресторан обычному горожанину — корреспондент «Известий» Максим Баженов все выяснил.

Вареники, пельмени или паста — все в этом меню привлекает. Но, чтобы полакомиться одним из этих блюд, гость должен заплатить порядка 400 рублей — и это в пекарне, в кафе и ресторанах еще дороже.

Цена и правда кусается — например, если взять такой простенький обед, горячее и кофе — это выйдет в среднем в сумму 600 рублей. Для одного человека, может быть, это еще приемлемая цена, но если прийти пообедать семьей — мама, папа и ребенок, допустим — это будет уже стоить почти две тысячи рублей.

По данным Петростата, с начала года средняя стоимость блюд в заведениях общепита выросла почти на 10%. Причем рост идет стабильный, потребитель его ощущает, а вместе с этим и другие «особенности» блюд.

«Блюда уменьшились, объем блюд в некоторых заведениях даже и качество очень упало. То есть, цена грубо говоря выросла в два раза, само блюдо уменьшилось в 1.5 раза, а качество стало, скажем, разделить на три», — говорит потребитель Владислав Приходько.

Рестораторы объяснят — дороже стало, потому что продукты регулярно растут в цене. Поставщики давят на заведения тем, что логистика слишком дорогая, выросла и себестоимость товаров.

«Кроме роста цен на продукты, мы наблюдаем подорожание стоимости труда, мы наблюдаем подорожание электроэнергии и коммунальных услуг, сопутствующих расходов и, конечно, все это не может не сказать на бизнесе ресторатора, которого рентабельность, к сожалению, падает», — объяснил глава представительства Федерации рестораторов и отельеров России в Петербурге и Ленинградской области Александр Марков.

Бизнес понимает: при всех обстоятельствах у стоимости блюд есть свой предел, перейдя который можно просто потерять клиентов. Поэтому ищут пути, как сэкономить, чтобы сдержать подъем цен — ресторатор Иван Корнеев, например, несколько раз переработал меню в своих заведениях.

«Мы выводим более маржинальные позиции в меню. То есть, которые изначально меньше по себестоимости, с более дешевыми продуктами, ингредиентами, мы стараемся больше их использовать. Очень ждем лето. Чтобы использовать сезонные овощи, фрукты, ягоды. Это тоже нам позволит увеличить маржинальность и сократить падение вот этой рентабельности в бизнесе», — говорит он.

Некоторые заведения идут по легкому пути и просто закупают дешевое сырье, после чего блюда теряют качество. Другие — ищут альтернативу на фермерских рынках.

Или даже строят свои фермы — так поступила популярная петербургская стритфуд-сеть. Благодаря фермам они снизили статью расходов почти на 25% — это был рисковый и дорогой шаг для компании, но только так им удалось остаться на рынке.

«Мы не можем ничего с этим сделать. Нет никакого, кстати, управства. Если в магазине цены, если будут сильно подниматься, то там есть куча органов, которые не дают это делать, то в поставщиках этого нет. Никто не регулирует цены. Как они ее выставляют — по той ты и работаешь», — поделился основатель сети Павел Крупин.

Рестораторы все как один твердят — цены будут расти и дальше, пока государство не начнет регулировать поставщиков. Это вынужденная мера, чтобы бизнес оставался рентабельным.

В противном случае заведения будут исчезать с городских улиц. Хотя риск остается и так — для потребителя походы в кафе и рестораны вновь становятся роскошью.