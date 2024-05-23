Погодные «качели»: что готовит россиянам лето 2024 года?

Что за сюрпризы преподнесет любимое многими время года?

Этим летом россияне не получат ровного тепла, на протяжении всех трех месяцев погода будет преподносить сюрпризы. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал синоптик Дмитрий Киктев.

По его словам, частым явлением станет шквалистое усиление ветра, ливневые осадки, грозы и даже град, которые будут контрастировать с сухими и жаркими периодами.

«Я думаю, что пригодятся разные виды одежды. И купальные костюмы обязательно», — подчеркнул он.

Погодные «качели» синоптик объяснил ослаблением температурного контраста между Арктикой и тропиками.

При этом Киктев отмечает, что температура летом, в основном, останется в пределах нормы, но не исключены и ее резкие скачки. Зато синоптик уверен: холодным предстоящее лето не будет.

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