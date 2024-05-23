Погодные «качели»: что готовит россиянам лето 2024 года?

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 22 0

Синоптик Киктев: погода летом 2024 года в России будет переменчивой

Погодные «качели»: что готовит россиянам лето 2024 года?

Фото: ИЗВЕСТИЯ / КОНСТАНТИН КОКОШКИН

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Тема:
Погода

Что за сюрпризы преподнесет любимое многими время года?

Этим летом россияне не получат ровного тепла, на протяжении всех трех месяцев погода будет преподносить сюрпризы. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал синоптик Дмитрий Киктев.

По его словам, частым явлением станет шквалистое усиление ветра, ливневые осадки, грозы и даже град, которые будут контрастировать с сухими и жаркими периодами.

«Я думаю, что пригодятся разные виды одежды. И купальные костюмы обязательно», — подчеркнул он.

Погодные «качели» синоптик объяснил ослаблением температурного контраста между Арктикой и тропиками.

При этом Киктев отмечает, что температура летом, в основном, останется в пределах нормы, но не исключены и ее резкие скачки. Зато синоптик уверен: холодным предстоящее лето не будет.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем для человека опасны резкие изменения погоды.

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