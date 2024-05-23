Генпрокурор заявил о сохранении террористической угрозы в России

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 23 0

Игорь Краснов выделил главные проблемы по направлению противодействия экстремизму, терроризму и незаконной миграции.

Фото, видео: Манзюк Александр / ТАСС; Генеральная прокуратура РФ; 5-tv.ru

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Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов провел заседание в рамках коллегии ведомства, посвященной состоянию законности в сфере противодействия экстремизму, терроризму и незаконной миграции.

Так, Краснов обозначил важность пресечения любых признаков межнациональных конфликтов, а также особое внимание уделил профилактике террористических угроз. По его словам, органы контроля обязаны надлежащим образом исполнять обязанности в этих сферах. Краснов отметил, что в нашей стране не снижается террористическая угроза, особенно со стороны украинских националистов.

Также Краснов отметил работу прокуроров в части пресечения распространения в Сети информации радикального характера. По словам генпрокурора, за последние два года подобного рода сведения удалены с более чем 270 тысяч сайтов. 

Ранее 5-tv.ru писал, что в КЧР ликвидирован террорист, планировавший нападение на правоохранителей.

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