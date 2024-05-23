Росгвардия и ЦДУМ РФ подписали соглашение о сотрудничестве

Документ подписали глава ведомства Виктор Золотов и Верховный муфтий Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин.
Фото, видео: пресс-служба Росгвардии; 5-tv.ru
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Глава Росгвардии Виктор Золотов и Верховный муфтий Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин подписали соглашение о сотрудничестве между ведомством и Центральным духовным управлением мусульман (ЦДУМ) РФ.
Стороны договорились о совместном духовном просвещении, патриотическом и духовно-нравственное воспитании военнослужащих и сотрудников Росгвардии, а также участников специальной военной операции и членов их семей, исповедующих ислам.
«Росгвардия много лет продуктивно взаимодействует с Центральным духовным управлением мусульман России по самому широкому кругу вопросов религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания», — сказал Виктор Золотов.
Он также подчеркнул, что подписанное соглашение — это не просто официальное закрепление сотрудничества. Речь идет о новом этапе совместной деятельности, направленном на развитие и укрепление тесных связей войск правопорядка и мусульманского духовенства.
Золотов указал, насколько высока роль управления в вопросах консолидации усилий мусульманской уммы на достижении интересов страны в рамках спецоперации. Так, при поддержке муфтиятов в зону СВО ежемесячно направляется гуманитарная помощь.
«Мы считаем служение Отчизне своим священным долгом. Защита Отчизны и духовное окормление воинов — это наша обязанность», — сказал Верховный муфтий Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин.
Верховный муфтий отметил, что народы России всегда были едины. И сегодня представители традиционных конфессий, проходящие службу в войсках, относятся друг к другу с уважением.
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