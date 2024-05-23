Задержан сотрудник Департамента по обеспечению гособоронзаказа МО РФ Вертелецкий

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 241 0

Что известно об этой ситуации?

Задержан сотрудник Департамента по обеспечению гособоронзаказа МО РФ Вертелецкий

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

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Задержан начальник управления Департамента по обеспечению государственного заказа министерства обороны России Владимир Вертелецкий. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Вертелецкий подозревается в получении взятки. Уточняется, что он помог коммерсанту с получением госзаказа. Предварительно, в качестве «вознаграждения» он получил дом и автомобиль.

Прежде стало известно о задержании начальника Главного управления связи Вооруженных сил (ВС) России, замначальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. До этого были задержаны и арестованы бывший командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов и замминистра обороны Тимур Иванов.

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