Задержан сотрудник Департамента по обеспечению гособоронзаказа МО РФ Вертелецкий

Задержан начальник управления Департамента по обеспечению государственного заказа министерства обороны России Владимир Вертелецкий. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Вертелецкий подозревается в получении взятки. Уточняется, что он помог коммерсанту с получением госзаказа. Предварительно, в качестве «вознаграждения» он получил дом и автомобиль.

Прежде стало известно о задержании начальника Главного управления связи Вооруженных сил (ВС) России, замначальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. До этого были задержаны и арестованы бывший командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов и замминистра обороны Тимур Иванов.