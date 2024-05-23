Суперкубок по детскому гольфу прошел в Дмитрове

На поле гольф-клуба «Дмитров Гольф Резорт» прошел третий турнир по детскому гольфу, в котором приняли участие воспитанники школьных секций Московской области и гольфисты до 14 лет.

Мероприятие состоялось в Дмитрове, юные гольфисты стали участниками «Лиги Будущих Чемпионов». Корреспондент «Известий» Александр Федорчак побывал на месте события.

«Для меня самое главное, чтобы дети отыграли турнир областной и подготовились к Чемпионату России, потому что любые соревнования очень важны для моих детей. Они в год участвуют в четырех, пяти соревнованиях», — сообщил учитель физкультуры Антон Бражников.

Президент Федерации гольфа Московской области Валерий Гаврилов отметил, что гольф воспитывает лучшие качества в человеке: честность, порядочность, любовь.

«Будущее за гольфом. У нас есть положение: самых лучших ребят мы будем отправлять в „Артек“. Это хорошее подспорье», — отметил Гаврилов.

Он также подчеркнул, что лучшим командам вручат рейндж. Так летом в школах смогут тренироваться ученики. А самые одаренные дети станут бесплатно заниматься в гольф-клубе.

«Лига Будущих Чемпионов» проводится в четвертый раз. Это мероприятие является самым масштабным спортивным событием в детском гольфе.

В концепцию Лиги вошли более десяти наименований команд. Призом за первое место в личном зачете стала сумма в 30 тысяч рублей.

Всех победителей и призеров ждали ценные призы на общую сумму более 200 тысяч рублей. С начала 2023 года проведено три турнира, в которых приняли участие свыше 300 молодых спортсменов в возрасте до 14 лет.

На сегодняшний день открыто 17 секций по гольфу в 14 школах Московской области. «Лигу Будущих Чемпионов» патронируют Федерация гольфа Московской области и областной Центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи.

С 2023 года обе организации активно развивают гольф в школах среди учеников от вторых до седьмых классов. Разработана специальная программа по созданию в школах области 100 секций гольфа за пять лет, уточняется на портале ГОЛЬФ. РУ.