Мумию пенсионера обнаружили в Москве

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова Эксклюзив 70 0

Тело мужчины пролежало более четырех месяцев.

Мумию пенсионера обнаружили в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Мумифицированное тело 71-летнего пенсионера обнаружили в одной из квартир на юго-востоке Москвы. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

С момента смерти мужчины прошло более четырех месяцев. Квартира находится в доме на улице Мусы Джалиля — изнутри она была заперта.

«Предварительно, мужчина умер от острой сердечной недостаточности. Точную причину смерти установит экспертиза», — рассказал источник.

По факту происшествия правоохранители начали проверку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Ростовской области обнаружили тела замурованных в бетон мужчин. Погибшими являются отец и сын, которые проживали в этой квартире.

Их нашли после того, как соседи стали чувствовать характерный запах. По предварительным данным, юноша был наркозависимым, а мужчина периодически злоупотреблял спиртными напитками.

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