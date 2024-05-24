Фермеры из России начали применять роботов в сельском хозяйстве

Новые технологии на службе сельского хозяйства. На смену тяжелому ручному труду приходят роботы.

С их помощью теперь можно и вспахать поле, и провести его обработку, и даже перебрать готовый урожай — все это позволяет земледельцам значительно повысить эффективность своей работы. Новинки, среди которых изделия конструкторов из Петербурга, оценила корреспондент «Известий» Екатерина Шипилова.

В кабине этого трактора человек особо не нужен. Техника все делает сама — едет, пашет, сеет, достаточно лишь один раз обозначить фронт работ.

«Я приезжаю на поле, становлюсь на краю, создаю новое поле, ввожу его название, нажимаю кнопку старт и в ручном режиме совершаю объезд. Таким образом, я создаю границы поля, в пределах которого будет автопилот работать, совершать автоматические развороты», — говорит ведущий инженер-разработчик беспилотных тракторных систем Иван Болотов.

Вождение высокоточное — отклониться в сторону трактор может максимум на три-пять сантиметров. На такое не способен ни один механизатор, особенно после нескольких часов работы.

А тут оператору остается лишь контролировать процесс, хотя чрезвычайные ситуации тоже заложены в нейросеть. Если перед трактором неожиданно возникнет живое препятствие — лошадь, корова или человек, то система распознает опасность.

Она начнет сигналить, моргать светом фар и, в конце концов, остановит машину. Ну вот давайте проверим: автопилот меня заметил, движение прекратил, и вот сейчас я отойду — и он должен продолжить путь.

Разработка российская, конечное производство — петербургское. Здесь и собирают тракторы и обучают их самостоятельности.

Отправляют уже в 30 регионов России, где Кировцы облегчают труд человека, экономят семена и топливо. Производительность с нейросетью выше на треть. В крупных хозяйствах выгода исчисляется миллиардами рублей.

А такие птички позволяют урожай сохранить — дроны распыляют яйца хищных насекомых. Они питаются опасными для растений мухами, мотыльками и гусеницами — уничтожают около 400 видов вредителей.

«Очень маленькое насекомое. Представьте себе крупинку манной крупы, вот трихограмма в четыре раза меньше. Маленькая мошка, а мы вносим яйца, то есть это специальный дозатор, который позволяет внести яйца. Вот такого небольшого бункера достаточно, чтобы обработать 20 гектар. 14 минут полета и 20 гектар обработано», — объяснил основатель компании по разработке сельскохозяйственных дронов Василий Птицын.

Вручную такую площадь пришлось бы обрабатывать несколько дней. Компания сконструировала уже 18 вариантов беспилотников для разных видов насекомых.

И только за прошлый год избавила почву от пяти тысяч тонн удобрений. Именно столько химикатов фермеры не использовали, отдав предпочтение экологичной новинке.

«Технология абсолютно безопасна для почвы, для растений, для пчел, для экосистем», — заверил он.

Помогают роботы и сортировать урожай. На этом заводе умная система яблоки сначала моет, потом каждое запоминает.

«На этом ролике происходит фотофиксация всех его визуальных дефектов, при этом яблоко вращается вокруг своей оси, что позволяет максимально его отфотографировать», — поделился начальник производства Евгений Шадрунов.

Нейросеть фиксирует цвет, вес плода и отправляет на нужную дорожку к идентичным экземплярам. На производстве говорят: процент, что система спутает симеринку с антоновкой — нулевой.

А еще позволяет продлить молодость яблоку. В холодильнике фрукт сначала равномерно охлаждают, а потом лишают кислорода. Хранить при таких условиях его можно год, сохранив вкус и приятную внешность.