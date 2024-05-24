«Золотая молодежь» Германии устроила вечеринку с нацистскими лозунгами

Видео с ксенофобскими лозунгами разошлось по всему интернету, вызвавший большой скандал в обществе.

Скандал вокруг ксенофобской вечеринки «золотой молодежи» в Германии потряс всю страну, о чем написала газета Bild.

Как указало издание, история развернулась на острове Зильт — молодые люди решили устроить помпезную вечеринку в баре-ресторане. Отдых и развлечение переросли в ксенофобские высказывания, аккомпанементом для которых выступила итальянская музыка L’Amour Toujours. Причем все это «золотая молодежь» Германии снимала на видео, которое в итоге появилось в Сети.

«Германия для немцев, иностранцы вон», — выкрикивали молодые люди.

Один из гостей ресторана также вскинул руку в нацистском приветствии, а остальные посетители заведения никак не обратили на это внимания. Более того, управляющий ресторана Тим Беккер рассказал, что он это увидел только после появления ролика в Сети. Мужчина объяснил это тем, что на открытой террасе тогда было несколько сотен человек.

«Если бы мы заметили это, молодых людей бы сразу выгнали», — указал управляющий ресторана.

Утверждается, что на место прибыли сотрудники полиции, но личности молодых людей они пока установили.

Стоит упомянуть, что само заведение расположено на фешенебельной улице, где в достатке расположены дорогие заведения.

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