Эффективный способ: зачем дачники развешивают в огороде смоченные в молоке тряпки

Агроном Шубина: смоченные в молоке тряпки помогают бороться с тлей на даче
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
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Садоводы нашли способ, который поможет уберечь будущий урожай.
Ловушки в виде тряпок, смоченных в молочной сыворотке, помогут спасти дачников от нашествия тли на огород. Об этом сообщила кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина в беседе с aif.ru.
По словам эксперта, эти насекомые известны как «зеленый вампир растений». Они высасывают из них питательные соки и представляют большую угрозу для сельскохозяйственных культур.
Готовиться к борьбе с тлей лучше всего в середине сентября, когда самки паразитов начинают откладывать яйца. Лучшим способом для этого Шубина называет тряпки, которые предварительно окунаются в молочную сыворотку.
«Смоченные куски ткани развешиваю возле плодовых деревьев — летающие самки тли тут же забивают все полотно. После этого ополаскиваешь ткань в ведре с жидкостью и снова вывешиваешь», — говорит специалист.
Другим способом, чтобы спасти свои растения, являются настойки хвои, ромашки, табачной пыли и зеленого мыла. Также можно сбивать насекомые струей воды.
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