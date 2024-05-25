Принадлежащий компании VK мессенджер ICQ приостановит работу с 26 июня. Об этом сообщается на его сайте.

«ICQ приостановит работу с 26 июня. Продолжайте общаться с друзьями в VK Мессенджере, а с коллегами — в VK WorkSpace», — говорится в сообщении.

Причины прекращения работы сервиса не уточняются.

ICQ был создан в 1996 году израильскими студентами. В 1998 году права на мессенджер купила американская компания AOL, а в 2010-м сервис за 187,5 миллиона долларов выкупил фонд Юрия Мильнера, экс-совладельца Mail.ru Group.

В 2014 году у ICQ обновили интерфейс и добавили функции, однако он продолжил терять пользователей. При этом в 2019 году Роскачество внесло сервис в рейтинг самых популярных в России мессенджеров, отметив его высокую функциональность.

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