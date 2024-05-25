Силуанов предупредил о зеркальном ответе РФ на использование Западом ее активов

Запад получит зеркальный ответ России в случае использования доходов от ее активов. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

«Всегда казалось, что имущество других стран, в том числе золотовалютные резервы центральных банков, — это табу, на которое вообще никакие санкции не распространяются. Сейчас идеология поменялась, и теперь никакие основы, правовые основы для западных стран не действуют», — отметил он.

Глава Минфина напомнил, что у России тоже есть замороженные средства Запада и возможности ответить зеркально.

«У нас есть активы — мы тоже получаем доходы. Будет решение — мы аналогично поступим, зеркально. Поэтому ответ у нас есть», — подчеркнул Силуанов.

На днях президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий использовать имущество США для компенсации ущерба России и Центробанка от изъятия российского имущества в Штатах.

Речь идет о находящемся в России движимом и недвижимом имуществе США, их компаний, а также принадлежащих им долях в уставных капиталах предприятий РФ, ценных бумагах и других имущественных правах американцев в нашей стране.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в 2022 году, после начала спецоперации на Украине. Одной из ограничительных мер стала заморозка золотовалютного фонда Центробанка РФ. По данным главы Минфина Антона Силуанова, были заблокированы примерно 300 миллиардов долларов. После этого власти США и ЕС приступили к поиску законных методов конфискации российских активов, которые ведутся до сих пор.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем для ЕС обернется конфискация активов России.