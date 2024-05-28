Во Франции обсуждают вопрос отправки военных инструкторов на Украину

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 109 0

BFM Business: Франция обсуждает вопрос отправки военных инструкторов на Украину

Во Франции обсуждают вопрос отправки военных инструкторов на Украину

Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow

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Тема:
Спецоперация

Страны Евросоюза продолжают нагнетать обстановку вокруг украинского конфликта.

Франция активно прорабатывает вопрос отправки своих военных инструкторов на Украину, сообщил телеканал BFM Business со ссылкой на французское Минобороны. Так ведомство объяснило слова главкома ВСУ Александра Сырского о подписании разрешения на посещение французскими инструкторами учебных центров на Украине.

«В министерстве вооруженных сил Франции не называют точную дату и не подтверждают эту информацию, указывая, что учения на украинской земле — один из проектов, обсуждаемых после конференции по поддержке Украины, созванной президентом республики 26 февраля», — сказано в материале.

К слову, до этого президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправку войск в Незалежную, если РФ прорвет линии фронта и Киев попросит от этом Париж. По его словам, с такой позицией согласились многие европейские страны. Однако канцлер ФРГ Олаф Шольц чуть позже заявил — страна не будет отправлять своих военных для помощи ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские учения напугали Запад.

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