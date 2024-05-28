«Должна сама справляться»: Левкин поделился своим методом воспитания дочери

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 47 0

Певец Владимир Левкин: дочь должна сама справляться со своими трудностями

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Артист с малых лет преодолевал жизненные трудности в одиночку.

Экс-участник группы «На-На» Владимир Левкин считает, что его любимая дочь должна справляться с трудностями без помощи родителей, как и он сам в детстве. Об этом артист рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма Ольги Беляевой «Каждый мечтает о собаке», которая прошла в киноконцерне «Мосфильм».

Картина представляет историю замкнутого школьника, тяжело переживающего потерю отца. Мальчик вместе с друзьями познает жизнь со всеми ее препятствиями. Так и Левкин уверен, что дети должны учиться справляться со сложностями с малолетства.

«Я считаю, что она сама должна со своими трудностями справляться. Я только могу посоветовать или поддержать в какой-то степени. За что я благодарен моим родителям, это за то, что они в мои жизненные трудности как-то не особо (вмешивались — Прим.ред). Они доверяли, они считали, что человек должен сам разбираться уже будучи маленьким», — отметил Левкин.

Дочь артиста Ника от его супруги, известной под псевдонимом Маруся, пошутила, что сейчас ее самая большая трудность — это будущая контрольная по истории. Девочка хорошо учится, но школа есть школа.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как звезды на премьере «Каждый мечтает о собаке».

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