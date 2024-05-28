На шаг ближе: Россия и Белоруссия работают над созданием единого рынка акций

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 29 0

Россия и Белоруссия работают над созданием единого рынка акций

На шаг ближе: Россия и Белоруссия работают над созданием единого рынка акций

Фото: © РИА Новости / Валерий Шарифулин

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В чем выгода для обеих стран?

Правительство РФ дало свое согласие на заключение соглашения между Россией и Белоруссией, нацеленного на упрощение компаниям из стран Союзного государства выхода на рынки друг друга. По оценкам экспертов, это позволит привлечь средства в экономику Белоруссии, а также предоставить российским инвесторам альтернативные варианты вложений.

Благодаря данной инициативе, акции и облигации, выпущенные компанией одной из стран, будут действительны и в юрисдикции другой.

«Данная инициатива позволит без повторной регистрации на территории одной из сторон размещать ценные бумаги, которые уже были зарегистрированы в стране происхождения эмитента и отвечают требованиям соглашения. Упрощенный порядок позволит привлекать инвесторов в рамках Союзного государства, и, соответственно, увеличится деловая активность. Также соглашение позволит за счет упрощенного порядка размещения и обращения ценных бумаг сэкономить время в части срока, потраченного на размещение проспектов ценных бумаг. Текущая работа является безусловно важным элементом формирования общего рынка. Полагаем, когда соглашение заработает, это будет способствовать увеличению рынка ценных бумаг эмитентов на рынках двух стран», — сообщили в пресс-службе Минфина России.

Проект, в первую очередь, нацелен на сближение двух рынков, для упрощения взаимодействия российского и белорусского капиталов. Этот шаг позволит снизить затраты эмитентов из РБ на размещение ценных бумаг на российских биржах, а также привлечет в белорусскую экономику отечественных инвесторов. Эксперты объяснили, что наиболее сильными секторами экономики наших ближайших партнеров являются аграрии и смежные с сельским хозяйством области. Именно они, в первую очередь, и будут интересовать российских инвесторов на белорусском рынке.

Единственным риском для эмитентов из Белоруссии является риск попадания под санкции, после использования российских площадок, предупреждают специалисты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что курс евро к рублю упал до минимума с января 2024 года.

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