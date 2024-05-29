Пожелание смерти: можно ли дарить зажигалку любимому человеку

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 58 0

Зажигалка в подарок считается плохой приметой и может принести несчастье

Пожелание смерти: можно ли дарить зажигалку любимому человеку

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

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И как поступить, если он мечтает именно о таком подарке?

Дарить зажигалку любимому мужчине категорически нельзя, это — плохая примета. Почему именно, объяснило издание aif.ru.

Дело в том, что, согласно народным поверьям, такой презент способен принести массу вреда. С давних времен огонь относили к чему-то плохому, что способно неконтролируемо уничтожать. Тем самым, подаренная зажигалка может принести ее получателю множество неудач, более того, поссорить его с дарителем.

Помимо прочего, зажигалку чаще всего используют те, кто курят. Соответственно, выбирая ее в качестве подарка, человек поощряет вредные привычки другого и будто бы желает ему смерти.

Если же хочется преподнести возлюбленному именно такой подарок, то спасет полученная взамен монетка. Считается, что она снимет плохую энергию с сувенира, ведь он уже будет считаться не подаренным, а купленным.

Каждый сам для себя решает, выбирать «опасный» подарок или нет. Но важно понимать, что человек, который его получит, может быть суеверным, и получится казусная ситуация. Поэтому лучше поискать другой вариант.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, нужно ли закрывать зеркала после смерти в доме.

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