Минфин внес в правительство пакет правок по налоговым изменениям

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 103 0

Подавляющего большинства граждан прогрессивное налогообложение не коснется.

Минфин внес в правительство пакет правок по налоговым изменениям

Фото: www.globallookpress.com / Sergey Elagin

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Пакет правок по налоговым изменениям передало в правительство Министерство финансов. С основными положениями документа ознакомился 5-tv.ru.

Основой для рекомендаций послужило поручение президента РФ Владимира Путина, озвученное им в послании Федеральному собранию 29 февраля. В нем глава государства заявил о необходимости модернизировать фискальную систему таким образом, чтобы налоговое бремя в ней распределялось более справедливо.

Достичь этого президент предложил за счет увеличения ставки налогообложения для граждан и компаний с высокими доходами, а также уменьшения этих показателей для семей с детьми. Кроме того, глава государства призвал найти способы избавиться от лазеек, позволяющих уклоняться от уплаты налогов.

Также при разработке поправок Минфин опирался на рекомендации Госдумы.

«Принятие предлагаемых изменений позволит обеспечить стабильные и предсказуемые условия для граждан, бизнеса и регионов на ближайшие шесть лет. И даст рост экономического благосостояния страны», — заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Согласно рекомендациям министерства, налоговые изменения должны соответствовать давно сформировавшемуся в российском обществе запросу на социальную справедливость, в том числе на прогрессивную шкалу налогообложения.

«Налоговая система должна обеспечивать поступление ресурсов для решения общенациональных задач, в том числе сокращения неравенства в обществе и в экономике, решения проблем социально-экономического развития регионов», — отметил Силуанов.

Он подчеркнул, что подавляющего большинства граждан налоговые изменения не коснутся. Прогрессивное налогообложение затронет только 3,2% работающих людей или два миллиона человек с доходами свыше 2,4 миллиона рублей в год из 64 миллионов работающего населения.

«Важно, что люди будут платить повышенный налог не со всей суммы, а с превышения. С базовых 2,4 миллиона рублей по-прежнему будет взиматься 13%. К примеру, человек, зарабатывающий 250 тысяч рублей в месяц, заплатит всего одну тысяч рублей дополнительно», — пояснил глава Минфина.

При этом в выигрыше окажется большое количество семей с детьми, ставка для которых за счет налоговых выплат значительно уменьшится и составит фактически 6%. Такую ставку сможет получить около половины российских семей с двумя и более детьми.

Что касается корпоративной сферы, то поддержку продолжат получать компании, направляющие доходы на расширение производства, увеличение зарплат сотрудников и социальные проекты. Такой подход станет логическим продолжением уже реализуемой политики, отмечается в документе.

Принцип справедливого налогообложения распространяется не только на граждан и бизнес, но также и на регионы и муниципалитеты. Как отмечается в рекомендациях Минфина, налоговая система должна быть направлена, в том числе на решение проблем социально-экономического развития регионов и создавать предсказуемые условия для реализации инвестиционных проектов.

Также в документе говорится, что у правительства достаточно инструментов для предотвращения схем ухода от уплаты налогов. По словам Силуанова, с точки зрения справедливости налоговой системы главный вопрос, который волнует людей — на что идут средства идут. И если люди видят, что их налоги идут на благие цели — они воспринимают такое налогообложение как справедливое.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что комитет Госдумы по бюджету призвал установить минимальный уровень дохода для повышения НДФЛ.

+17° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
88.44
-0.25 96.24
-0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:11
Пожелание смерти: можно ли дарить зажигалку любимому человеку
0:53
В Армении приостановили вещание российского Первого канала
0:35
Преподал урок права: Путин уличил Зеленского в нарушении Конституции Украины
0:17
Иногда созваниваются: как изменились отношения солиста «На-На» Жеребкина с Алибасовым
23:59
Лидера оппозиционной в Молдавии партии «Шанс» задержали в Кишиневе
23:42
В России можно будет проверить свое здоровье с помощью селфи

Сейчас читают

Целое «Лебединое озеро» самолюбования: что не так с главным русским балетом в Казани?
В России изобрели безболезненный и бескровный метод удаления геморроя
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео