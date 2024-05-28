Минфин внес в правительство пакет правок по налоговым изменениям

Пакет правок по налоговым изменениям передало в правительство Министерство финансов. С основными положениями документа ознакомился 5-tv.ru.

Основой для рекомендаций послужило поручение президента РФ Владимира Путина, озвученное им в послании Федеральному собранию 29 февраля. В нем глава государства заявил о необходимости модернизировать фискальную систему таким образом, чтобы налоговое бремя в ней распределялось более справедливо.

Достичь этого президент предложил за счет увеличения ставки налогообложения для граждан и компаний с высокими доходами, а также уменьшения этих показателей для семей с детьми. Кроме того, глава государства призвал найти способы избавиться от лазеек, позволяющих уклоняться от уплаты налогов.

Также при разработке поправок Минфин опирался на рекомендации Госдумы.

«Принятие предлагаемых изменений позволит обеспечить стабильные и предсказуемые условия для граждан, бизнеса и регионов на ближайшие шесть лет. И даст рост экономического благосостояния страны», — заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Согласно рекомендациям министерства, налоговые изменения должны соответствовать давно сформировавшемуся в российском обществе запросу на социальную справедливость, в том числе на прогрессивную шкалу налогообложения.

«Налоговая система должна обеспечивать поступление ресурсов для решения общенациональных задач, в том числе сокращения неравенства в обществе и в экономике, решения проблем социально-экономического развития регионов», — отметил Силуанов.

Он подчеркнул, что подавляющего большинства граждан налоговые изменения не коснутся. Прогрессивное налогообложение затронет только 3,2% работающих людей или два миллиона человек с доходами свыше 2,4 миллиона рублей в год из 64 миллионов работающего населения.

«Важно, что люди будут платить повышенный налог не со всей суммы, а с превышения. С базовых 2,4 миллиона рублей по-прежнему будет взиматься 13%. К примеру, человек, зарабатывающий 250 тысяч рублей в месяц, заплатит всего одну тысяч рублей дополнительно», — пояснил глава Минфина.

При этом в выигрыше окажется большое количество семей с детьми, ставка для которых за счет налоговых выплат значительно уменьшится и составит фактически 6%. Такую ставку сможет получить около половины российских семей с двумя и более детьми.

Что касается корпоративной сферы, то поддержку продолжат получать компании, направляющие доходы на расширение производства, увеличение зарплат сотрудников и социальные проекты. Такой подход станет логическим продолжением уже реализуемой политики, отмечается в документе.

Принцип справедливого налогообложения распространяется не только на граждан и бизнес, но также и на регионы и муниципалитеты. Как отмечается в рекомендациях Минфина, налоговая система должна быть направлена, в том числе на решение проблем социально-экономического развития регионов и создавать предсказуемые условия для реализации инвестиционных проектов.

Также в документе говорится, что у правительства достаточно инструментов для предотвращения схем ухода от уплаты налогов. По словам Силуанова, с точки зрения справедливости налоговой системы главный вопрос, который волнует людей — на что идут средства идут. И если люди видят, что их налоги идут на благие цели — они воспринимают такое налогообложение как справедливое.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что комитет Госдумы по бюджету призвал установить минимальный уровень дохода для повышения НДФЛ.