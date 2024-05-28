Лидера оппозиционной в Молдавии партии «Шанс» задержали в Кишиневе

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 18 0

Общественный деятель был задержан в аэропорту, где его уже несколько часов удерживают.

Лидера оппозиционной в Молдавии партии «Шанс» задержали в Кишиневе

Фото: DUMITRU DORU / ТАСС

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Лидер оппозиционной в Молдавии партии «Шанс» Алексей Лунгу был задержан в кишиневском аэропорту сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Собеседник отметил, что общественного деятеля уже на протяжении нескольких часов не отпускают. В пограничной полиции жене Лунгу сказали, что у него были обнаружены запрещенные предметы. Какие именно — не уточняется. Иных подробностей о ситуации в настоящее время нет.

Лунгу прилетел в молдавскую столицу из Москвы. Известно, что у него имелось приглашение на мероприятие БРИКС.

Ранее 5-tv.ru писал, что российского рэпера, уроженца Узбекистана, MC Doni не пустили в Молдавию. Исполнитель должен был отправиться в Тараклии, чтобы выступить на праздничном концерте, посвященному 211-летию города в Гагаузии.

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