Два парома были повреждены в результате обстрела Крыма со стороны ВСУ
Украинские националисты вновь попытались атаковать полуостров.
Фото: Zuma/TASS / ТАСС
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Крым, в результате чего были повреждены два парома. Об этом в своем Telegram-канале написал министр транспорта республики Николай Лукашенко.
По его словам, атака киевского режима была отражена, однако обломки украинских ракет упали на паромы в Керчи. Враг хотел ударить по объектам транспортной инфраструктуры, отметил Лукашенко.
«Пострадали два парома — автомобильный и железнодорожный», — уточнил он.
Глава крымского Минтранса добавил, что среди гражданских и моряков никто не пострадал. Паромная переправа в настоящее время приостановлена, она будет восстановлена после оценки повреждений. На место направлены спецслужбы.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ нанесли ракетный удар кассетными боеприпасами по Луганску.
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