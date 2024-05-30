Два парома были повреждены в результате обстрела Крыма со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Крым, в результате чего были повреждены два парома. Об этом в своем Telegram-канале написал министр транспорта республики Николай Лукашенко.

По его словам, атака киевского режима была отражена, однако обломки украинских ракет упали на паромы в Керчи. Враг хотел ударить по объектам транспортной инфраструктуры, отметил Лукашенко.

«Пострадали два парома — автомобильный и железнодорожный», — уточнил он.

Глава крымского Минтранса добавил, что среди гражданских и моряков никто не пострадал. Паромная переправа в настоящее время приостановлена, она будет восстановлена после оценки повреждений. На место направлены спецслужбы.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ нанесли ракетный удар кассетными боеприпасами по Луганску.