«За них идет борьба»: где любят отдыхать россияне и как их там встречают

В каких странах больше всего ждут туристов из РФ?

Российский турист за рубежом остается крайне востребованным, и за него ведется борьба. Об этом заявил вице-президент Российского Союза Туриндустрии (РСТ) Александр Осауленко в ходе пресс-конференции МИЦ «Известия» на тему «Летний сезон — 2024: куда поедут россияне?». Об этом сообщает издание «БИЗНЕС Online».

«Российский турист за рубежом крайне востребован и по-прежнему за него идет определенная борьба. Соответственно, это и упрощение определенных моментов — организационных, визовых, финансовых», — сказал Осауленко.

Также Осауленко указал на расширение географии стран, куда будут летать прямые рейсы из России.

«До пандемии из России прямые рейсы летали в 64 страны, в постпандемийный период — в семь стран, а сейчас — уже в 44. В 2024 году есть перспектива, что география будет расширяться», — добавил он.

Вице-президент РСТ заметил, что на данный момент в число популярных среди наших граждан направлений дальнего зарубежья входят такие страны, как: Турция, ОАЭ, Египет, Таиланд и Шри-Ланка.

Также, по словам исполнительного директора альянса туристических агентств Наталии Осиповой, продолжает выдавать шенгенские визы россиянам и Европейский Союз. Так, в 2023 году было выдано около 449 тысяч виз, при этом, до пандемии это число доходило и до 600 тысяч.

Сегодня мультивизу без проблем можно получить в Испанию, Италию и Францию. Греция практически без отказа выдает визы, но только — на даты отдыха.

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