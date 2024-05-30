«До последнего верила»: Сотникова не готова принять смерть Заворотнюк

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 143 0

Вера Сотникова до последнего верила в выздоровление Заворотнюк

«До последнего верила»: Сотникова не готова принять смерть Заворотнюк

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

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Актриса умерла этой ночью в возрасте 53 лет после продолжительной болезни.

Актриса Вера Сотникова высказалась о смерти своей коллеги Анастасии Заворотнюк — в беседе с агентством URA.RU она призналась, что до последнего верила в лучшее.

По ее словам, ей не удалось повидаться с подругой перед ее смертью, так как последнее время та постоянно находилась в кругу семьи.

Сотникова была уверена, что Заворотнюк сумеет выкарабкаться, ведь над ее выздоровлением трудились лучшие врачи. К сожалению, даже им не удалось спасти Заворотнюк.

«Замечательная была девочка, я ее просто вот прямо любила. Она настолько душевная и открытая, с такими глазищами большими. Красивая немыслимо. Хорошая актриса, вот именно энергетически мощная. Но при этом никогда и нигде не поддавливала. Настолько была в работе комфортная», — вспоминает Сотникова.

Актриса считает, что в коллеге сочеталось огромное количество положительных качеств, которые не часто встретишь в одном человеке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лариса Лужина выразила соболезнования семье Заворотнюк.

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