Будущее страны: как прошло общение Путина с многодетными семьями

Семьи, в которых воспитывается трое детей или даже больше, должны стать нормой для нашей страны. Такое заявление Владимир Путин сделал сегодня, общаясь с многодетными семьями в формате видеоконференции.

К разговору с президентом подключались Краснодар, Ленинградская область, Чечня и Донбасс. Президент поздравил именинницу с Камчатки с днем рождения, а всех собеседников пригласил этим летом в Москву. Корреспондент «Известий» Павел Матвеев расскажет о деталях встречи.

Прямо через экран чувствовалось, какое удовольствие доставила эта встреча. И многодетным семьям из девяти регионов, и лично Владимиру Путину. Для начала он поздравил всех детей России, их мам и пап, дедушек и бабушек с наступающим Международным днем защиты детей.

«Этот праздник наполнен теплотой, радостью, искренними эмоциями и широко отмечается в нашей стране, где чтут и берегут добрые, хорошие традиции преемственности поколений и подлинные семейные ценности. Самое главное для каждого ребенка — это крепкая и дружная семья, любящие родители и близкие, забота учителей, педагогов, наставников, которые готовы дать совет, помочь», — отметил Путин.

Путин отметил, что именно вокруг интересов семьи и детей строятся практически все действия и решения государства. Семьи, родители должны, по словам президента, быть уверены в том, что государство готово оказать им необходимую поддержку, а перед детьми должны быть открыты самые широкие возможности для самореализации.

«Конечно, большая семья, воспитание детей — это тяжелый, каждодневный труд. Вы знаете об этом как никто другой, но вместе с тем дети для родителей — ни с чем не сравнимое счастье, пожалуй, главное для любого человека. И ваш пример, как и многих других замечательных многодетных семей — яркое тому подтверждение. И уверен, такой пример вдохновляет молодых людей, которые только начинают свою взрослую жизнь. Семья, где растут трое или больше детей, должна, безусловно, стать нормой и естественным образом жизни, и мы идем именно в этом направлении», — подчеркнул российский лидер.

Фоном порой звучал детский плач — кто-то у кого-то отнял игрушку, а самые маленькие уже задремали — на Камчатке полночь. Президент то и дело улыбался и вступал в диалог не только с родителями.

— Здравствуй, моя хорошая. Как тебя зовут?

— Даша Андреевна Семашкина.

— Очень хорошо. У тебя у сестры сегодня день рождения, да? А что ты ей сделаешь в качестве подарка?

— Медвежонка моего.

— Ух ты! А тебе не жалко?

— Нет.

Старшую сестру маленькой Даши Путин поздравил с 17-летием и еще раз обратил ее внимание на важность дружбы в семье.

«Вот видишь, сестричка как к тебе относится хорошо! Это не случайно — наверняка она чувствует, что ты ее любишь, и отвечает тебе тем же самым! Даже своего медвежонка тебе отдает! Это здорово», — сказал президент.

В разговорах с представителями разных регионов Путин периодически брался за карандаш и делал пометки. По возникавшим вопросам обращался к Татьяне Голиковой, которая тоже была на связи.

«У меня доход чуть-чуть превышает прожиточный минимум средний 2024 года. Ну и, соответственно, все соцпрограммы мы как-то упустили по той причине, что было небольшое превышение. Многие задавали вопросы, и были такие интересные реакции — как так, самая большая семья в Ленинградской области, а социальная помощь обходит стороной?» — рассказал глава семейства из Ленинградской области Евгений Кравцов.

«Безусловно, это такой момент, который требует внимательного к нему отношения и доурегулирования. Татьяна Алексеевна, мы же с вами говорили на этот счет, да? Вот чуть-чуть превышает доход у главы семьи — и все, различные социальные механизмы поддержки мимо них проскакивают», — ответил Путин.

«Да, Владимир Владимирович, говорили, у нас это в работе», — подтвердила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Вообще все было очень мило и по-доброму. Как и всегда, когда дело касается любви к детям и стране в целом.

«Я бы хотела выразить своему мужу огромную благодарность. Я его очень люблю, я его редко вижу. Но несмотря на трудности, которые он преодолевает каждый день на своей работе, все-таки мы вместе», — поделилась многодетная мать из Тюмени Наталья Якунина.

— У вас сколько детей?

— Восемь, всего лишь восемь.

— Всего лишь восемь! Вы говорите, что редко видите своего любимого мужа, но если у вас восемь детей — то редко, но метко видите, получается!

Собеседники президента благодарили его за помощь и содействие властей многодетным семьям.

«Вы сказали, что благодаря мне что-то происходит, а я хочу сказать, что благодаря вам и таким людям, как вы, я нахожусь там, где я сейчас есть, и работаю, и стараюсь делать по максимуму на благо страны. Так что мы с вами делаем, по сути, общее дело. Вы там, где вы находитесь, я там, где я нахожусь. Это без всякого преувеличения. Так и есть, наша страна — одна большая семья. И так оно и должно быть», — подытожил Путин.

Число многодетных семей в России растет почти уже в геометрической прогрессии. Еще в 2015 году их было менее полутора миллиона, а сейчас уже почти 2,5 миллиона. И при том внимании, которое государство оказывает таким семьям, цифры, похоже, будут только расти.